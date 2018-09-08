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iPhone Xs Max geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2018 10:24 | Son Güncelleme

Apple’ın 12 Eylül’de tanıtacağı yeni iPhone’un adı belli oldu. Apple artık Plus serisinden vazgeçecek gibi görünüyor. Plus modelin iPhone Xs Max ismini alacağı söyleniyor.

iPhone Xs Max geliyor!

Apple, 12 Eylül’de Türkiye saati ile 20:00‘da düzenleyeceği Gather round etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtacak. iPhone, Apple Watch ve iPad ürün gamının yeni ürünlerini duyuracak olan Apple, şüphesiz ki yeni iPhone modeli ile büyük ses getirecek. iPhone Xs olarak isimlendirileceği söylenen yeni iPhone modeli hakkında bugün yeni bilgiler geldi.

Gather round etkinliğinde üç farklı iPhone modeli tanıtılacak. Bunların isimlerinin ilk etapta iPhone 9, iPhone Xs ve iPhone Xs Plus olacağı söylenmişti. Ancak bugün gelen sızıntılar Apple’ın Plus isminden vazgeçip Max adını kullanacağı yönünde.

6.5 inç büyüklüğündeki OLED iPhone’un adının iPhone Xs Max olacağı söyleniyor. Max adının ortaya çıkmasının ardından 3 farklı iPhone’un şu şekilde sıralanacağı söylenmeye başlandı; iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xs Lite.
Daha önce iPhone 9 olacağı söylenen iPhone Xs Lite modelinin 699 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ancak Lite model diğer iPhone’lardan farklı olarak OLED yerine LCD ekran ile gelecek.

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iPhone Xs Max iPhone

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