iPhone Xs Max kılıfları sızdı!

Apple’ın 12 Eylül’de düzenleyeceği etkinliğe sayılı günler kala yeni iPhone modelleri hakkında sızıntılar bir hayli artmış durumda. Cupertino merkezli firmanın bu yıl Plus ismini bırakacağı ve yoluna Max ile devam edeceği söyleniyordu. Bugün de bir sızıntı Max modeli hakkında ortaya çıktı.

Mobil cihazlar için kılıflar üreten ünlü aksesuar üreticisi Speck firmasının, iPhone Xs Max için üretmiş olduğu kılıf bugün sızdı. iPhone X ile yan yana görüntülenen bu kılıf, iPhone Xs Max’in ne kadar büyük olacağını gözler önüne seriyor.

6.5 inç büyüklüğünde OLED ekran ile gelecek olan iPhone Xs Max modeli, tasarımsal açıdan ekran büyüklüğü dışında iPhone X ile birebir aynı olacak. Apple’ın isimlendirme politikasının numaralardan roma rakamlarına geçmesi, firmanın büyük bir hata yapmasına neden olabilir.

Hadi Apple bu yılı Xs gibi kötü bir isim ile kapattı diyelim. 2019’da tanıtılacak olan iPhone’un adı ne olacak? XI? 11? Evet Apple’ın acilen iPad serisinde yaptığı gibi yeni bir isimlendirme politikası izlemesi gerekiyor. Firmanın yoluna iPhone (2019), iPhone (2020)… gibi devam etmesi bizce en mantıklısı olacak gibi görünüyor.

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