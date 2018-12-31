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iPhone XS Max patladı! Kullanıcı ölüyordu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.12.2018 09:38 | Son Güncelleme

Apple’ın kısa süre önce ülkemizde de satışa sunduğu ufak bir servet değerindeki amiral gemisi modeli iPhone XS Max patladı. Kullanıcısı ölümden döndü. İşte konu hakkındaki detaylar.

iPhone XS Max patladı! Kullanıcı ölüyordu!

Son yıllarda akıllı telefonlardan gelen patlama haberlerine alıştık diyebiliriz. Bu konuda en büyük darbeyi yiyen şirket ise Samsung olmuştu. 2016 yılında satışa sunulan Note 7, batarya kaynaklı sebeplerden ötürü saatli bomba muamelesi görmeye başlamıştı. Hatta Note 7’la uçağa binmek bile yasaklanmıştı. Sonuç olarak Güney Koreli şirket bu cihazı geri çağırma kararı aldı.

Peki akıllı telefon patlamaları konusunda sorun yaşayan tek şirket Samsung mu? Elbette değil. Son olarak geçtiğimiz günlerde bir iPhone XS Max sahibi, telefonunun durup dururken alev alıp yanmaya başladığını ve ölümden döndüğünü rapor etti.

Ohio’da yaşayan kullanıcının anlattıklarına göre, iPhone XS Max önce yeşil ve sarı renkte dumanlar çıkardı. Sonrasında ise alev alıp yanmaya başladı. Bu olaylar gerçekleşirken telefon kullanıcının arka cebinde yer alıyordu. Kullanıcı telefonun patlama riskine karşın, iPhone XS Max’i cebinden çıkarmak yerine pantolonunu çıkarmayı tercih etti. Sonuç olarak kullanıcı yara almadan kurtuldu.
Fakat olayın üzerinde yarattığı psikoloji bunalım hali nedeniyle Apple’ı dava etmeye hazırlanıyor. Konu hakkında net bir açıklamada bulunmayan Apple’ın mağdura tek teklifi ise telefonu yenisiyle değiştirmek oldu.

Açık konuşmak gerekirse böyle bir durumda sadece telefonu değiştirmek yeterli bir hamle olmayacaktır. Düşünsenize, bu telefon ülkemizde 14.000TL’ye varan fiyatlarla satılmakta. 14.000TL veriyorsunuz ve telefon arka cebinizde birden bire duman çıkarıp yanmaya başlıyor. Sizin tepkiniz ne olurdu?

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Anahtar Kelimeler:
iPhone Xs Max Apple

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