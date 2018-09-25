iPhone Xs Max Türkiye fiyatları uçtu!

Apple yeni gözbebeği iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinin satışına Amerika’da ve çeşitli Avrupa ülkelerinde başlamıştı. Türkiye’de henüz resmi olarak satışa sunulmayan iPhone Xs ve iPhone Xs Max için fırsatçılar ellerini çabuk tuttu.

Sahibinden.com‘daki fırsatçı satıcılar iPhone Xs Max modelini 10.999 TL‘den başlayıp 14.499 TL‘ye kadar satabiliyor. Amerika’dan yaklaşık bu kurlara rağmen 7.000 TL’ye gelen iPhone Xs Max‘i fırsattan yararlanıp 14.000 TL’ye satmak ne kadar doğru bir davranış tartışılır.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bu tip fırsatçıları tespit edip gerekeni yapacağı söyleniyor. Piyasanın kaymağını yemek isteyen gözü tok satıcılar, 14.000 TL’ye iPhone Xs Max satmaktan ağızları yanabilir.

Telefonda psikolojik sınırın 8.000 TL‘ye dayandığına zaten iPhone X ve Samsung Galaxy Note 9 ile şahit olmuştuk. Ancak Apple, iPhone Xs Max ile bu sınırı 9.000 TL’ye çıkaracak gibi görünüyor. Umarız Apple, gittiği yoldan vazgeçer ve adam akıllı düzgün bir fiyatlandırma politikası uygular.

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