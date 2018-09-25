HABER

iPhone Xs Max Türkiye fiyatları uçtu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2018 15:07 | Son Güncelleme

iPhone Xs ve iPhone Xs Max Türkiye’de resmi olarak satışa sunulmadı. Ancak işi sözde ticaret olanlar Amerika’dan aldıkları iPhone Xs’lerin satışına Türkiye’de başladı. iPhone Xs Max Türkiye fiyatları yok artık dedirtiyor.

iPhone Xs Max Türkiye fiyatları uçtu!

Apple yeni gözbebeği iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinin satışına Amerika’da ve çeşitli Avrupa ülkelerinde başlamıştı. Türkiye’de henüz resmi olarak satışa sunulmayan iPhone Xs ve iPhone Xs Max için fırsatçılar ellerini çabuk tuttu.

Sahibinden.com‘daki fırsatçı satıcılar iPhone Xs Max modelini 10.999 TL‘den başlayıp 14.499 TL‘ye kadar satabiliyor. Amerika’dan yaklaşık bu kurlara rağmen 7.000 TL’ye gelen iPhone Xs Max‘i fırsattan yararlanıp 14.000 TL’ye satmak ne kadar doğru bir davranış tartışılır.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bu tip fırsatçıları tespit edip gerekeni yapacağı söyleniyor. Piyasanın kaymağını yemek isteyen gözü tok satıcılar, 14.000 TL’ye iPhone Xs Max satmaktan ağızları yanabilir.

Telefonda psikolojik sınırın 8.000 TL‘ye dayandığına zaten iPhone X ve Samsung Galaxy Note 9 ile şahit olmuştuk. Ancak Apple, iPhone Xs Max ile bu sınırı 9.000 TL’ye çıkaracak gibi görünüyor. Umarız Apple, gittiği yoldan vazgeçer ve adam akıllı düzgün bir fiyatlandırma politikası uygular.

Google Pixel 3 XL’ın bu kez de arayüzü gözüktü

PARTNERSon haline bakın! AVM'de aşka geldilerSon haline bakın! AVM'de aşka geldiler
5G ve 6G nesnelerin haberleştiği dünyanın kapılarını aralayacak5G ve 6G nesnelerin haberleştiği dünyanın kapılarını aralayacak
Kurucuları istifa eden Instagram'a ne olacak?Kurucuları istifa eden Instagram'a ne olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone Xs Max Türkiye Apple teknoloji

En Çok Okunan Haberler

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin'in sevgilisine bakın!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte yeni iPhone’larla çekilmiş fotoğraflar (Apple’ın CEO’su paylaştı)

İşte yeni iPhone’larla çekilmiş fotoğraflar (Apple’ın CEO’su paylaştı)

Şimdi de General Mobile Discovery satacak!

Şimdi de General Mobile Discovery satacak!

Huawei Y9 : Kirin 710 işlemci 6.5 inç ekran ve çift kamera

Huawei Y9 : Kirin 710 işlemci 6.5 inç ekran ve çift kamera

LG G5 için Android Oreo güncellemesi ilk Amerika’ya geldi!

LG G5 için Android Oreo güncellemesi ilk Amerika’ya geldi!

İş ağlarını buluttan yönetebiliyor

İş ağlarını buluttan yönetebiliyor

İşte Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL!

İşte Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.