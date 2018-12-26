iPhone XS mi, Galaxy Note 9 mu?

Peki en iyi portre modu çeken akıllı telefon hangisi? Açıkçası bu sorunun cevabını vermek zor. Bugün kamera tarafında başarılı olan iki modeli, portre modu tarafında karşı karşıya getireceğiz. Genel olarak pek çok karşılaştırmaya konu olan iPhone XS ve Galaxy Note 9, bu sefer portre modundaki fotoğraf performanslarıyla karşı karşıya.