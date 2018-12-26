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iPhone XS mi, Galaxy Note 9 mu?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.12.2018 08:40 | Son Güncelleme

iPhone XS mi, Galaxy Note 9 mu?

Çift ana kameraya sahip akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla, portre modunda çekilen fotoğraflarda da önemli bir artış yaşandı. Arka tarafın bulanıklaştırılarak, ön taraftaki objenin netleştirildiği fotoğraflar kısa süre içerisinde sosyal medyada trend haline geldi.

Hangi telefon daha iyi portre modu fotoğrafları çekiyor?

Günümüzde satışa sunulan hemen hemen bütün üst segment modellerde portre modu özelliği bulunuyor. Hatta artık orta segmentteki modellerde de portre modu özelliğine rastlamak mümkün.
Peki en iyi portre modu çeken akıllı telefon hangisi? Açıkçası bu sorunun cevabını vermek zor. Bugün kamera tarafında başarılı olan iki modeli, portre modu tarafında karşı karşıya getireceğiz. Genel olarak pek çok karşılaştırmaya konu olan iPhone XS ve Galaxy Note 9, bu sefer portre modundaki fotoğraf performanslarıyla karşı karşıya.
iPhone XS ve Galaxy Note 9 portre modu karşılaştırmasına geçmeden önce ufak bir hatırlatmada bulunalım. iPhone XS ülkemizde 9899TL’den, Galaxy Note 9 ise 6499TL’den satılmakta. Fiyatların Apple ve Samsung’un Türkiye’deki siteleri üzerinden alındığını da belirtelim.
iPhone XS
Galaxy Note 9
iPhone XS
Galaxy Note 9
iPhone XS
Galaxy Note 9
iPhone XS
Galaxy Note 9
iPhone XS
Galaxy Note 9
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Anahtar Kelimeler:
iPhone Xs Galaxy Note 9 Portre modu akıllı telefon

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