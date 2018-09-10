iPhone XS ne kadar olacak?

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve LCD ekranlı modelin fiyatı ne kadar olacak? İşte yeni iPhone modelleri ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

Yeni iPhone’ların isimleri ve fiyatları belli oldu

1 / 23 1 Daha önce Apple’ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili yaptığı başarılı tahminler ile adını duyuran teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2018 yılında üç yeni iPhone modeli tanıtacağını aylar önceden rapor etmişti. Kuo’nun açıklamasından bu yana bu üç iPhone modeli ile ilgili pek çok sızıntı gerçekleşti. Şimdi ise bu cihazların en önemli özellikleri gün yüzüne çıktı.

2 / 23 2 ABD basının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, yeni iPhone modellerinin isimleri ve fiyatları şu şekilde... iPhone Xs (Giriş Seviye Model): 799 dolar iPhone Xs Max (Giriş Seviye Model): 999 dolar LCD ekranlı model (Giriş Seviye Model): 699 dolar

3 / 23 İPHONE XS'TEN İLK GÖRÜNTÜ İNTERNETE SIZDI Teknoloji devi Apple, üç yeni iPhone tanıtacak. 9to5Mac’in haberine göre iPhone XS olarak isimlendirilen 5.8 ve 6.5 inç ekran boyutundaki modellerden ilk görüntü geldi.

4 / 23 YENİ iPHONE'LARIN LANSMAN TARİHİ BELLİ OLDU ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracağı lansmanın tarihini açıkladı. Apple tarafından paylaşılan davetiyeye göre, lansman 12 Eylül'de gerçekleşecek.

5 / 23 APPLE YANLIŞLIKLA YENİ İPHONE X'İ YAYINLADI Apple‘ın iPhone X Plus da dahil olmak üzere bu yıl üç yeni iphone modeli tanıtması bekleniyor. iPhone X Plus simgesi İOS 12‘nin son beta sürümünde Guilherme Rambo tarafından keşfedildi. Söz konusu keşife bakılırsa cihaz şirketin TrueDepth kamera teknolojisini içermesi gereken uzun ve dar bir ekran sergiliyor.

6 / 23 Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansman tarihi yaklaştıkça, yeni iPhone modelleriyle ilgili sızıntı ve iddialar da giderek artıyor. İşte merakla beklenen yeni iPhone'lar ile ilgili gündeme gelen o iddialar... Teknoloji meraklıları bir süredir Apple'In yeni akıllı telefon modelleri iPhone 9 ve iPhone X Plus'ı bekliyor. Bu telefonları piyasada görmek için biraz beklemeleri gerekse de ilk görüntüsü internete sızdı

7 / 23 ÇERÇEVE YARI YARIYA İNCELİYOR 9to5Mac'te yer alan iddiaya göre, Apple yeni modellerde 'Full Active LCD'ye yer verecek. Bu da cihazların çerçevesinin yarıyarıya küçülerek 0.5 milimetreye ineceği anlamına geliyor.

8 / 23 2018'in en iyi iPhone uygulamaları Bu listeyi belirlerken, App Store’daki indirilme sayıları ve kullanıcı yorumlarını göz önünde bulundurduk. Yani indirilme sayısı az, kullanıcı yorumları olumlu ya da indirilme sayısı çok olup da kullanıcı yorumlarının olumsuz olduğu uygulamaları listemiz dahil etmedik. (Ecevit Bıktım)

9 / 23 En iyi sesli asistan uygulaması Google Assistant

10 / 23 En iyi not uygulaması Google Keep

11 / 23 En iyi not uygulaması Journey

12 / 23 En iyi kamera uygulaması Halide

13 / 23 devamı En iyi kamera uygulaması Filmic-pro

14 / 23 En iyi fotoğraf düzenleme uygulaması Google Photos

15 / 23 En iyi fotoğraf düzenleme uygulaması Snapseed

16 / 23 En iyi yolculuk uygulaması Hopper

17 / 23 En iyi yolculuk uygulaması Skyscanner

18 / 23 En iyi spor uygulaması ESPN

19 / 23 En iyi spor uygulaması theScore

20 / 23 En iyi eğitim uygulaması Dualingo

21 / 23 En iyi eğitim uygulaması Khan Academy

22 / 23 En iyi finans uygulaması Mint Personal Finance