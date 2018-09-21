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iPhone Xs parçalarına ayrıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.09.2018 08:58 | Son Güncelleme

Apple’ın yeni gözdesi iPhone Xs, bugün karşımıza parçalarına ayrılmış bir şekilde çıktı. Fixjeiphone NL ekibi tarafından parçalarına ayrılan telefonun içinde bakalım içerisinde hangi parçalar varmış?

iPhone Xs parçalarına ayrıldı

Apple’ın geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni iPhone modelleri Amerika’da satışa sunulmuştu. Bugün yeni iPhone modellerini satın alanlar çeşitli videolar ile karşımıza çıkmaya başladı. Bu videolardan en ilginci ise Fixjeiphone NL isimli YouTube kanalının yayınlamış olduğu video oldu.

Fixjeiphone NL YouTube kanalı bugün iPhone Xs’i parçalarına ayırdı. Yeni iPhone büyük bir titizlik ile açan ekip bizlere telefonun içerisindeki parçaları da göstermiş oldu. Telefonun içerisinde Apple A12 Bionic yonga seti, 4 GB RAM, Taptic Engine ve 2.658 mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

Face ID‘nin yer aldığı kamera modülünü üç parça bağlantı ile yapan Apple, minik parçaları ile telefonun tamirini zorlaştırıyor. Eğer yeni iPhone’ların içerisini merak ediyorsanız aşağıdaki videodan buna ulaşabilirsiniz.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone Xs

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