iPhone XS Plus'ın ismi belli oldu

Hepimizin bildiği gibi Apple kısa bir süre sonra yeni iPhone modellerini tanıtacak. Tanıtım öncesi birçok bilgi internette yayınlanıyor. Bunlardan biri de büyük ekranlı iPhone X modeli olarak tanımlayabileceğimiz iPhone XS Plus hakkında. İddialara göre bu modelin ismi iPhone XS Max olacak.

iPhone XS Plus modelinin ismi belli oldu

Hakkında farklı iddialar olan büyük ekranlı iPhone X modeli olan iPhone XS Plus'ın isminin iPhone Max olacağı iddia edildi. İddianın sahibi ise bu tarz sızıntılarla bilinen 9to5Mac sitesi. Sitesinin haberine göre 6.5 inç büyüklüğündeki ekrana sahip olacak büyük ekranlı iPhone modelinin ismi iPhone XS Max olacak.

12 Eylü'de ABD'de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak olan iPhone modelleri içinde yer alan bu yeni model, daha önce de benzer sızıntılar yapan 9to5Mac kaynaklarına göre iPhone XS Max ismiyle anılacak. Öte yandan ailenin küçük ekranlı modelinin ise iPhone XS olarak adlandırılacağı iddia edildi.

Güvenilir bir kaynak olan sitenin paylaştığı sızıntı ile yeni iPhone modellerinin isimleri kesinleşti diyebiliriz.

Kaynak: Teknolojioku



