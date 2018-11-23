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iPhone XS ve iPhone XS Max Türkiye fiyatı belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.11.2018 11:26 | Son Güncelleme

Yeni iPhone modelleri, iPhone XS ve iPhone XS Max’in Türkiye’de satışa sunulacağı tarih ve fiyatı belli oldu. İşte detaylar!

iPhone XS ve iPhone XS Max Türkiye fiyatı belli oldu!

Türkiye'de Apple'ın yeni iPhone'larını bekleyenlere sürpriz bir haberimiz var. Apple’ın yurtdışında bu yılın eylül ayında satışa sunduğu yeni iPhone modelleri, iPhone XS ve iPhone XS Max’in Türkiye’de satışa sunulacağı tarih ve fiyatı belli oldu.

Hepsiburada üzerinden ön siparişleri alınmaya başlanan iPhone XS modelleri, 4 Aralık Salı günü resmi olarak Türkiye'de piyasaya sunulacak. Apple Türkiye garantili olarak yayınlanan ilana göre 5.8 inçlik erkan büyüklüğüne sahip olan iPhone XS, altın, gümüş ve uzay grisi renk seçenekleri ile beraber Türkiye'de olacak.

64 GB’lik iPhone Xs’in Türkiye fiyatı ise 9.899 TL olarak belirlenmiş durumda. 6.5 inçlik iPhone XS Max ise Türkiye’de 10.999 TL’ye satışa çıkacak. Açıkçası fiyatlar beklentilerimizin altında çıktı.

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Bu güzel bir gelişme. Ancak bu iki modelin iPhone XS’lerin en düşük depolama kapasiteli versiyonları olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Vatan Bilgisayar’da açılan ön siparişe göre ise 512 GB’lik iPhone XS Max 13.999 TL’lik fiyat etiketiyle Türkiye’ye gelecek. Yaklaşık 15 bin TL civarı olması bekleniyordu zaten.

Yeni modelleri ABD'den almak isteyenler için iPhone XS'in başlangıç fiyatının 999 dolar, iPhone XS Max'in başlangıç fiyatı ise 1099 dolar. Peki ya siz Türkiye fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu fiyata bu telefon alınır mı?

Kaynak: Teknolojioku

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