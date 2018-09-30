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iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.09.2018 19:02 | Son Güncelleme

Apple'ın yeni iPhone modelleri XS ve XS Max'in yaygın bir biçimde şarj olma sorunu yaşadığı belirtildi. Forbes dergisi, telefonların toplatılabileceğini yazdı.

iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!

Apple'ın piyasaya yeni sürdüğü iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinde şarj olma sorunu yaşandığı ortaya çıktı.

Cihaz şarja takıldığı sırada ekran kapalıysa, yani telefon standby modundaysa, şarj aleti devreye girmiyor. Bazı kullanıcılar telefonlarının şarj olmaya başlaması için ekrana dokunmak zorunda kaldıklarını, bazıları da şarj kablosunu çıkarıp tekrar takmak zorunda kaldıklarını aktardı. Bazı kullanıcılar ise telefonun şarja takıldığında kitlendiğini anlattı.

iPHONE XS VE XS MAX'LER TOPLATILABİLİR

Kullanıcılar birbirlerine Apple'a başvurmayı tavsiye ederken, bazıları benzer sorunları daha eski iPhone modelleri ve iPad'lerde de yaşadıklarını, bir güncelleme ile çözülebileceğini yazdı. Forbes dergisi ise bu durumun " iPhone XS ve XS Max'lerin toplatılmasını gerektirecek kadar temel bir sorun olduğunu" yazdı.

Apple'ın 12 Eylül'de tanıttığı yeni iPhone modelleri yüksek fiyatlarıyla dikkat çekmişti. iPhone XS Max'in Türkiye'deki başlangıç fiyatının 10 bin TL'yi aşmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

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