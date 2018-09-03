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iPhone Xs ve Xs Plus aynı karede sızdırıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2018 10:03 | Son Güncelleme

Apple’ın önümüzdeki günlerde tanıtacağı premium segmentindeki iki yeni iPhone modeli sızdırıldı. İşte iPhone Xs ve Xs Plus için sızdırılan ilk görsel.

iPhone Xs ve Xs Plus aynı karede sızdırıldı

Apple’ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı etkinliği 12 Eylül’de gerçekleştireceğini açıklamasının ardından, sızıntılar peşpeşe gelmeye başladı. Önce yeni Apple Watch modeline ait ilk görsel sızdırıldı. Bu sızıntının üzerinden çok geçmeden de Apple’ın premium segmentindeki yeni iPhone modelleri iPhone Xs ve Xs Plus’ı içeren bir görsel internete düştü.

Bilindiği üzere Apple, 12 Eylül’de düzenlenecek olan özel etkinlikte 3 yeni iPhone modeli tanıtacak. Bu modellerden ikisi premium segmentine hitap ederken, birisi ise LCD ekranlı daha ucuz bir varyasyon olacak.

Apple’ın iPhone Xs ve Xs Plus isimleriyle lanse etmesi beklenen premium modellerin 5.8 inç ve 6.5 inçlik ekranlarla gelmesi bekleniyor. Bu telefonlara ilişkin ilk görsel geçtiğimiz gün ortaya çıktı. Yukarıda da görüldüğü gibi yeni nesil iki iPhone modeli aynı karede görünüyor. Muhtemelen bu görsel yeni iPhone modellerinin tanıtım sunumunda kullanılacak.

Görselden pek birşey belli olmasa da iPhone X’te gümüş rengindeki paslanmaz çelik çerçevenin, yeni modellerde altın renginde karşımıza çıkacağın görüyoruz. Muhtemelen bu ikinci bir opsiyon olarak kullanıcılara sunulacaktır.

Yeni nesil iPhone modelleri hakkında daha fazla bilgiyi 12 Eylül’de gerçekleşecek olan özel Apple etkinliğinde öğreneceğiz.

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iPhone Xs iPhone Xs Plus teknoloji

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