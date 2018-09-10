iPhone XS ve XS Plus Türkiye fiyatı belli oldu mu?

Tanıtılmasına 3 gün kala Apple'ın yeni telefon modelleri arasında olması beklenen iPhone XS ve XS Plus'ın fiyatının belli olduğu iddia edildi. Milliyet internet sitesinden Onur Binay'ın haberine göre telefonların Türkiye fiyatları da ortaya çıktı. Muhtemelen bir satıcının arayüzünden ortaya çıkan rakamlara göre telefonların Türkiye fiyatı 10 bin TL'yi de geçiyor.
iPhone XS ve iPhone Plus Türkiye fiyatı belli oldu mu?
İddialar doğruysa küçük ekranlı model olması beklenen iPhone XS'in Türkiye fiyatı KDV dahil 12 bin TL olacak. Haberde paylaşılan fotoğraflarda telefonun fiyatı KDV ve diğer vergiler hariç 10.169,5 TL olduğu görülüyor.
OLED teknolojisini kullanan 6.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olması beklenilen iPhone XS Plus'ın fiyatı ise daha da yüksek. Vergiler hariç 12.711 TL fiyat etiketine sahip olduğu belirtilen akıllı telefonun, vergiler dahil satış fiyatı 15 bin TL olacak.
Bu arada ekran görüntüleri arasında iPhone 9 modeli de yer alıyor. Onun fiyatı ise 10 bin TL olarak görülüyor. Mevcut kurla bile gerçek olamayacak kadar yüksek bir fiyat.
Yeni iPhone fiyatları gerçek olamayacak kadar yüksek
Rakamlar ekran görüntüleri ile destekleniyor olsa da iPhone modellerinin Türkiye fiyatlarının bu kadar yüksek olması biraz zor görünüyor. Zira ABD fiyatının 1000 dolar olması beklenen ve en pahalı model olacak iPhone XS Plus'ın bu fiyattan satılması biraz mantık dışı görünüyor. Yine de 10 bin TL'yi aşmasını beklediğimiz modelin 15 bin TL olması biraz zor.
Ekran görüntülerinin nereden alındığı bilinmediği için paralel ithalat yoluyla gelecek bir modelin fiyatı da olabilir. Zira bu modellerin fiyatları biraz yüksek oluyor. Sebebi ise telefon yurtdışında çıkar çıkmaz getirildiği ve henüz resmi olarak ülkeye girmeden önce satıldığı için ilk almak isteyenlere yüksek bir bedelle satılıyor. Günün sonunda bu rakamların resmi rakam olmadığını ve kesin bilgi yerine geçmeyeceğini belirtelim.
Bence iPhone XS ve iPhone XS Plus fiyatları bu kadar yüksek olmayacak. Siz ne dersiniz? Görüşlerinizi sayfanın altında yer alan yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz.
Kaynak: Teknolojioku
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