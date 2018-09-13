iPhone Xs, Xs Max ve XR tahmini Türkiye fiyatları

Bu yazıyı okuyorsanız muhtemelen Apple'ın dün akşam ABD'deki genel merkezinde düzenlediği etkinlikle tanıttığı yeni iPhone modellerinden haberiniz vardır. Artık geleneksel hale gelen eylül tanıtımlarından birini yapan Apple, pek geleneksel olmayan bir şekilde ürün stratejisini değiştirdi. İlk Plus isimli büyük ekranlı modelini 2014 yılında iPhone 6 ile başlatan marka, dün akşamki etkinlikle bu seriye son verdi. Bugüne kadar iPhone 6S, 7 ve 8 ile devam eden aile artık bu isimlendirmeye sahip olmayacak. Yeni isimlendirme iPhone XS ve XR olarak devam ediyor. XS ailesi daha güçlü olan seriyi temsil ediyor ve XS ile XS Max modellerinden oluşuyor. XR ise iPhone ailesinin giriş seviyesi modeli olacak. Tüm modellere çentik geldi Yeni strateji ile beraber artık tüm iPhone modeller çentikli bir yapıya kavuştu. Bütün modeller firmanın yeni işlemcisi ve 7 nm teknolojisini kullandığı açıklanan ikinci işlemci (ilki Huawei Kirin 980) A12 Bionic kullanıyor. XS ailesi ile XR modeli arasındaki önemli fark ise birinde AMOLED diğerinde LCD ekran teknolojilerinin kullanılıyor olması. Elbette detaylarda da bazı farklılıklar mevcut.

iPhone Xs, Xs Max ve XR yurtdışı fiyatları Bu yeni modellerin yurtdışı fiyatlarına bakacak olursak iPhone XR 749, iPhone XS 999, iPhone XS Max ise 1099 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Bu arada Apple her zaman yaptığı gibi iPhone 8 ve iPhone 7 modellerinin yurtdışı fiyatını da düşürdü. iPhone 7'nin başlangıç fiyatı 449, iPhone 8'in başlangıç fiyatı ise 749 dolar olacak. Apple'dan gece yarısı zammı! Gelelim yazımızın konusu olan bu modellerin Türkiye fiyatlarına. Geçtiğimiz günlerde Milliyet Gazetesi internet sitesinin değerli editörlerinden Onur Binay, bu yeni modellerle ilgili bir sızıntı paylaşmış ve ailenin büyük ekranlı XS Max modelinin Türkiye fiyatının 15 bin TL olacağını iddia etmişti. Haberini ekran görüntüleri ile destekleyen Binay, fiyatların uçacağının sinyalini vermişti. O haberi değerlendiren bir haber yapmış ve bunun (o zamanki rakamlarla) pek mümnün olmayacağını ve yüksek olduğunu iddia etmiştim. Hatta bunu Twitter hesabımda da paylaşmıştım. Aslında bu yorumumun mantıklı bir açıklaması da vardı: Türkiye'deki diğer iPhone modellerinin fiyatı bu oranda yüksek değildi.

Sağ olsun Apple beni yalancı çıkarmak için uğraşmış olacak ki dün gece tanıtımla eş zamanlı olarak halen satışta olan iPhone modellerinin fiyatlarına da zam yaptı. Buna göre iPhone 8 64 GB telefonun fiyatı 5.199 TL’den 6.499 TL’ye çıktı. Benzer şekilde iPhone 7 modelinin 32 GB sürümü fiyatı 4.199 TL’den 4.999 TL’ye yükseltildi. Yani ortalama yüzde 25 zam geldi. iPhone Xs, Xs Max ve XR Türkiye fiyatı ne olur? Piyasaları alt üst eden bu zamlardan sonra basit bir hesapla iPhone Xs, Xs Max ve XR Türkiye fiyatlarını hesapladım. Bu hesabı mevcut iPhone 7 modelinin ABD fiyatı (dolar cinsinden) ile Türkiye fiyatını (TL cinsinden) oranlayarak buldum. Buna göre bu yeni modellerin Türkiye fiyatları aşağıdaki şekilde olacak. en azından benim tahminim bu yönde: Model Tahmini Türkiye başlangıç fiyatı iPhone XR 8.339 TL

iPhone XS 11.122 TL

iPhone XS Max 12.235 TL Bu rakamların başlangıç fiyatları olduğunu belirteyim. Yani her bir model için giriş seviyesi depolama kapasitesi seçeneği göz önüne alınarak yapılan bir hesap bu. Depolama kapasitesi arttıkça fiyatın da artacağını belirteyim. Bu rakamlar elbette tahmini. Ancak mevcut fiyatlandırmalar ışığında üç aşağı beş yukarı bu rakamların olacağını söylemek mümkün.

Teknolojioku olarak yeni iPhone modellerinin fiyatlarının 10 bin TL'yi geçeceğini tahmin ediyorduk. Tabloda yer almasa da iPhone XS Max modelinin 512 GB sürümünün Türkiye fiyatının bu hesaplama yöntemi ile 15 bin TL olacağı ortaya çıkıyor. Ancak 15 bin TL olması benim açımdan sürpriz oldu. Bunun en önemli sebebi ise Apple'ın dün gece yaptığı ek zam. Yüzde 25 zam ile ortaya atılan iddialar tam olarak yerini bulmuş oldu. Bu fiyatlarla iPhone alınır mı?

Apple dünyanın en değerli teknoloji firmalarından biri. Piyasa değeri kısa bir süre önce 1 trilyon dolar olan şirket, bu fiyatlarla artık yeni bir yola girdiğinin de sinyallerini veriyor. Yanlış anlamayın bu yorum sadece Türkiye için geçerli değil. ABD'de bir telefona 1000 dolardan fazla para vermek herkesin harcı değil. Geçen yıl iPhone X modeli ile bu konuda eleştiri alan Apple, iPhone XS ailesi ile bu eleştirilere daha maruz kalacak gibi görünüyor. Türkiye fiyatları ise akıl almaz derecede yüksek. Bu fiyatlarla bir telefon almak bence çok mantıklı değil. Bir telefon modelinin en fazla 3, çok zorladığınızda ise 4 yıl kullanıldığı günümüzde tüketim ömrü bu kadar kısa olan bir cihaza bu paraları vermek çok mantıklı değil.