HABER

İpi boğazını sıkıyor, diye sahibinden satın aldığı kuzuya bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 10:29 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, 3 aylık kuzuyu, ipin boğazını sıktığını görünce dayanamayıp, sahibinden satın alan Ali Eriş (47), yanından bir an olsun ayırmıyor.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, 3 aylık kuzuyu, ipin boğazını sıktığını görünce dayanamayıp, sahibinden satın alan Ali Eriş (47), yanından bir an olsun ayırmıyor. Kuzuya 'Reis' adını veren Eriş, "Boğazını naylon ip sıkıyordu. Yüreğim el vermediği için satın aldım. Evimde ona güzel bir yer yaptım. Bana yaşama hevesi getirdi" dedi. Ali Eriş, 3 yıl önce geçirdiği akciğer hastalığı nedeniyle soğuk ortamda yapmak zorunda olduğu kasaplığı bırakmak zorunda kaldı. Hayatını sürdürebilmek için Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın yanındaki Cumhuriyet Parkı'nda ayakkabı boyacılığı yapmaya başlayan Eriş, 2 hafta önce, satıcının elindeki 3 aylık kuzuyu gördü. Eriş, sıcak havada, boğazını sıkan ip nedeniyle bunaldığını düşündüğü hayvanı satın aldı. 'Reis' ismini verdiği kuzuyu evde yalnız bırakmak istemeyen Eriş, yanında gezdirmeye başladı. Boya tezgahının çevresinde dolaşan kuzuya müşteriler de ilgi gösterdi. Eriş, işinden fırsat buldukça 'Reis' ile park gezisine çıkıyor, çocuklara da kuzusunu sevdirerek, onlara hayvan sevgisini aşılıyor. 'BANA YAŞAMA HEVESİ GETİRDİ' Küçük yaşlardan bu yana hayvanlara karşı büyük sevgi beslediğini anlatan Ali Eriş, "Hayvanları çok seviyorum. Onu, bir satıcının elindeyken çok bitkin halde gördüm. Boğazını naylon ip sıkıyordu. Yüreğim el vermediği için satın aldım. Evimde ona güzel bir yer yaptım. Erkek olduğu için ona bu ismi verdim. Kuzum, görünüşü itibarıyla çok yakışıklı ve güzel. Kuzumu, ekmek paramı kazandığım boya tezgahının yanına da getiriyorum. O benim arkadaşım ve yoldaşım oldu. Bana yaşama hevesi getirdi. Benimle birlikte burada vakit geçiriyor. Cumhuriyet Parkı'nda oyun oynayan çocuklar, kuzuyu çok seviyor. Çocukların hayvan sevgisini öğrenmesi çok güzel bir şey. Ben herkesin hayvanlara değer vermesini ve onlara iyi bakmalarını istiyorum" diye konuştu.

Altın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulunduAltın ve yakutlarla işlenmiş! Bir depoda bulundu
Üç kez ilik nakli olan Mine, yaşadıklarını kitapta topladıÜç kez ilik nakli olan Mine, yaşadıklarını kitapta topladı
60 kilo verdi, eski fotoğraflarını yakıp 18 yıl sonra anne oldu60 kilo verdi, eski fotoğraflarını yakıp 18 yıl sonra anne oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Bülent Arınç'tan İstanbul seçimi sorusuna yanıt

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Şevket Çoruh'tan ikinci 'tutamıyorum' videosu

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sözcü Gazetesi sahibi ve yazarları hakkında istenen ceza belli oldu

Sözcü Gazetesi sahibi ve yazarları için istenen ceza belli oldu!

Pompalı tüfekle sevgilisini vurmuştu, aşk mektuplarını delil olarak sundu

Pompalıyla sevgilisini vurmuştu! Aşk mektupları ortaya çıktı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

Genç kız, tereyağı hırsızlığından tutuklandı

'Dünyada çok nadir rastlanıyor!' Tokat'ın gizli güzelliği: Ballıca Mağarası

'Dünyada çok nadir rastlanıyor!' Bakın hangi ilimizde?

Sarıyer'de korkunç anlar! Küfür kavgasında 2 yaralı

Sarıyer'de korkunç anlar! Küfür kavgasında 2 yaralı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yemen eski Cumhurbaşkanı Salih'in mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! Mal varlıkları donduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.