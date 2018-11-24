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"İpi göğüsleyen biz olacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 20:37 | Son Güncelleme

AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak: - "İnşallah gayretli çalışmalarımızla, samimiyetimizle, dürüstlüğümüzle, mütevaziliğimizle, tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızın yoğun çalışmasıyla 31 Mart 2019 seçimlerinde de ipi göğüsleyen biz olacağız, AK Parti olacak. Sonucunda kazanan Yalova olacak"

AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak, "İnşallah gayretli çalışmalarımızla, samimiyetimizle, dürüstlüğümüzle, mütevaziliğimizle, tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızın yoğun çalışmasıyla 31 Mart 2019 seçimlerinde de ipi göğüsleyen biz olacağız, AK Parti olacak. Sonucunda kazanan Yalova olacak." dedi.

Yalova Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Yusuf Ziya Öztabak için kentte karşılama programı düzenlendi. Öztabak, partililer tarafından meşalelerle karşılandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan platformda katılımcılara seslenen Öztabak, 5 yıldır sürdürmekte olduğu AK Parti Yalova İl Başkanlığı görevini an itibarıyla bıraktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühüyle AK Parti'nin 31 Mart seçimlerindeki belediye başkan adayı olarak vatandaşlarının huzurunda olduğunu dile getiren Öztabak, "5 yıldır Yalova'da gerçekleştirdiğimiz 7 seçimde bana yol arkadaşlığı etmiş olan bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımıza, mahalle teşkilatından il yönetimine kadar bütün gönüldaşlarımıza, AK Parti gönüldaşlarına teşekkür etmek istiyorum. 5 yıl boyunca bütün yaptığımız seçimlerde hep başarıya imza attık. Çok başarılı süreçler gerçekleştirdik." diye konuştu.

24 Haziran seçim sonuçlarının, AK Parti'nin 2019'da Yalova Belediye Başkanlığını alacağının bir işareti olduğunu kaydeden Öztabak, "Ahmet Büyükgümüş milletvekilimizi hatırlayın. Buradan 24 Haziran bir işaret fişeği demişti. İşte o işaret fişeği 31 Mart'ta belediyenin de AK Partili bir belediye olarak, belediye yönetiminde AK Parti’ye geçeceğinin işareti oldu. İnşallah gayretli çalışmalarımızla, samimiyetimizle, dürüstlüğümüzle, mütevazılığımızla, tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızın yoğun çalışmasıyla 31 Mart 2019 seçimlerinde de ipi göğüsleyen biz olacağız, AK Parti olacak. Sonucunda kazanan Yalova olacak." şeklinde konuştu.

- "Yalova'mızın makus talihini değiştireceğiz"

5 yıl boyunca Yalova Belediyesi yönetiminde iyi işler yapılmadığını savunan Öztabak, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız memnun olamadı, keşke olsaydı. Vatandaşımız memnun olsaydı biz de kendimizi mutlu hissederdik ama Yalova için hiçbir altyapı çalışması yapılmadı. Yalova’mızın geleceği için hiçbir şey inşa edilmedi. Yalova belediyecilik tarihinde tahmin ediyorum kayda değer bir eser inşa edilen hiçbir icraat göremiyoruz. Bunu biz söylemedik. Bunu mahalledeki dostlarımız, vatandaşlarımız hemşehrilerine söyledi. Biz 31 Mart 2019 seçimlerinde Yalova’mızın makus talihini değiştireceğiz inşallah."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını açıklamasının ardından bir talimat verdiğini söyleyen Öztabak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yalova'daki mesele sadece Yalova'nın meselesi olmaktan çıktı. Burada ülkemizin 81 vilayetinden hemşehrilerimiz yaşıyor. Dolayısıyla bütün ülkenin gözü, kulağı burada. Bunu böyle bilelim. Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Seçimleri muhakkak alacaksınız.' dedi. Yalova'yı AK Parti belediyeciliğiyle buluşturacağız. Ondan sonra da hep birlikte 31 Mart 2019’dan sonra hep birlikte Yalova'nın yeniden kalkındırmaya, yeniden daha güzel, daha müreffeh, yaşanabilir bir şehir haline hep birlikte getireceğiz."

Programa AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü, Kadın Kolları Başkanı Melahat Yalçın, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Şahin de katıldı.

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