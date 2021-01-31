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İpi kopan Türk bayrağını canı pahasına düzeltti

31.01.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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İpi kopan Türk bayrağını canı pahasına düzeltti

Osmaniye’de üniversite öğrencisi Mehmet Gezer, rüzgardan ipi kopan Türk bayrağına kayıtsız kalmayıp canı pahasına 4 metre tırmandığı çatıdaki bayrağı düzeltti. Bayrak tekrardan dalgalanırken, gencin bayrak hassasiyeti arkadaşları tarafından takdirle karşılandı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ikamet eden üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Mehmet Gezer, oto kuaför işletmecisi arkadaşı Aygün Köşker’i ziyaret etti. Sohbet ettikleri sırada rüzgardan Türk bayrağının ipinin koptuğunu fark eden Gezer, "Türk bayrağı dalgalanmalı" diyerek duruma kayıtsız kalmadı. Bayrağı düzeltmek için hazırlığını yapan genç, hiç düşünmeden canı pahasına 4 metre yüksekliğe çıplak elle tırmandı. Zorlu tırmanışın ardından bayrağa ulaşan Gezer, ayakları ile çatı demirinde asılı kalarak bayrağın ipini bağladı. Bayrak tekrardan dalgalanırken, gencin bayrak hassasiyeti arkadaşları tarafından takdirle karşılandı.

“Türk bayrağı uğruna canımız feda” diyen Mehmet Gezer, “Arkadaşımın oto kuaförüne ziyarete geldiğimde bayrağımın koptuğunu gördüm. Oraya çıkarak bayrağımızı tekrardan bağladım. Bayrağımız uğruna canımız feda olsun. Türk bayrağımızın uğruna yine olsa yine yaparım. Türk bayrağı her zaman en yükseklerde olur” dedi.

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Arkadaşının davranışından dolayı gururlandıklarını ifade eden oto kuaför işletmecisi Aygün Köşker, “Arkadaşımız Mehmet Gezer bize ziyarete geldiğinde bayrağın rüzgardan dolayı kopmuş olduğunu fark ettik. Mehmet yukarıya çıkıp onu düzeltebileceğini söyledi. Çıktı ve bayrağı tekrardan bağladı. Arkadaşımıza minnettarız, bayrağımız için canımızı veririz” diye konuştu.

(İHA)

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