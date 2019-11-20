IPI'den Türkiye'ye çağrı: Cezaevindeki gazeteciler serbest bırakılsın

Raporda, Türkiye’de cezaevinde bulunan 120’den fazla gazetecinin serbest bırakılması istendi.Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Türkiye'de 120'den fazla basın mensubunun cezaevinde bulunduğuna dikkat çekerek, bunu Türkiye'nin insan hakları karnesi açısından bir leke olarak nitelendirdi.

IPI ile birlikte sekiz uluslararası basın örgütü temsilcisinin Eylül ayında Türkiye'deki temasları sonrasında hazırlanan "Türkiye'nin Gazetecileri Sanık Sandalyesinde: Dördüncü Kuvvetin Yargı Yoluyla Susturulması” başlıklı raporda ülkede basın özgürlüğünün durumu ele alındı. Raporda cezaevindeki tüm gazetecilerin serbest bırakılması, basına yönelik keyfi uygulamalara son verilmesi, terörizm ile mücadele ve hakarete ilişkin yasaların gözden geçirilmesi ve yargıya siyasi müdahalelerin durdurulması çağrısı yapıldı.

Raporda temel hak ihlallerine dikkat çekilerek, muhalif seslerin susturulması ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasının bir parçası olarak eleştirel gazeteciliğin "terör propagandası” ile bütünleştirildiği ve gazetecilerin dayanağı olmayan kanıtlarla aylar, bazen de yıllarca cezaevinde tutulduğu belirtildi. Raporda, ifade özgürlüğünün temel bir hak ve gazeteciliğin terörizm için kanıt sayılamayacağı yönündeki Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının alt mahkemeler tarafından uygulanması gerektiği ifade edildi.