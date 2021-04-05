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  4. İpini koparan boğa Bursa trafiğinde koşturdu

İpini koparan boğa Bursa trafiğinde koşturdu

05.04.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da ipini koparan boğa trafikte seyir halinde yaklaşık 10 kilometre ilerledi.

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Bursa’da ipini koparan boğa trafikte seyir halinde yaklaşık 10 kilometre ilerledi. O anlar ise amatör kameraya an be an yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ahırdan kaçan boğa trafiğe çıktı. Trafiğe çıkan boğa sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte yaklaşık 10 kilometre giden boğanın görüntüsü, başka sürücünün amatör kamerasına anbean yansıdı. Aracını yolun kenarına çeken bir sürücü, boğanın önüne geçerek karayolunun dışına çıkmasını sağladı.

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