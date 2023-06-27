İpini koparan boğa kurban pazarını birbirine kattı

Artvin’in Hopa ilçesinde kurban pazarında ipini koparan boğa pazarı birbirine kattı. Kısa süreli paniğe neden olan boğa sahibi tarafından yakalanarak yeniden bağlanırken, o anlar çep telefonu kameralarına yansıdı.