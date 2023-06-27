İpini koparan boğa kurban pazarını birbirine kattı
Mynet Haber
53 dakika önce
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Artvin’in Hopa ilçesinde kurban pazarında ipini koparan boğa pazarı birbirine kattı. Kısa süreli paniğe neden olan boğa sahibi tarafından yakalanarak yeniden bağlanırken, o anlar çep telefonu kameralarına yansıdı.
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