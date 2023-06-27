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İpini koparan boğa kurban pazarını birbirine kattı

Mynet Haber

Mynet Haber

53 dakika önce

Artvin’in Hopa ilçesinde kurban pazarında ipini koparan boğa pazarı birbirine kattı. Kısa süreli paniğe neden olan boğa sahibi tarafından yakalanarak yeniden bağlanırken, o anlar çep telefonu kameralarına yansıdı.

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