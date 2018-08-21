İpini koparan kurbanlık dana zor anlar yaşattı

Gaziantep Güneş Mahallesinde sahibi tarafından bir evin garajına bağlanan ve kesilmeyi bekleyen dana, ipini kopararak kaçmaya başladı. Kurbanlık hayvan önde, mahalleli peşinde yaklaşık 2 kilometreyi bulan koşuşturmacanın ardından hayvan boş bir alana geldi. Tüm uğraşlarına rağmen danayı yakalamayı başaramayan vatandaşlar, Gaziantep Büyükşehir belediyesi kurbanlık Yakalama Timi'nden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, boş bir arazideki bekleyen ekipler, vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 1 saat içerisinde hayvanı etkisiz hale getirerek, yakalamayı başardı.

Ekipler, çabaya rağmen yakalanamayan danaya ellerindeki tabanca ile 3 el ateş ederek sakinleştirmeye çalıştı. Pes etmeyen dana uzun süre ekipleri uğraştırdı. Sakinleştiricinin etkisini göstermeye başladığı hayvan, bir vatandaşın hayvanın boynundan sarkan ipi tutması ve ekiplerin yeni bir halatı başından geçirmesi ile yakalandı.

Yakalanan hayvan, yakalandığı yerde kesilirken, kurbanın sahipleri ise kaçan hayvanların bir faciaya neden olmadan yakalanması nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve kurban yakalama timlerine teşekkür etti.

(İHA)

