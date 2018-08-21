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İpini koparıp iki duvar arasındaki boşluğa düşen boğa, 3 saatte kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 08:49 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ipini koparıp kaçan boğa, ev ile bahçe duvarı arasındaki boşluğa düştü.

İpini koparıp iki duvar arasındaki boşluğa düşen boğa, 3 saatte kurtarıldı

Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ipini koparıp kaçan boğa, ev ile bahçe duvarı arasındaki boşluğa düştü. Halatlarla bağlanan boğa, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla vinç yardımıyla çıkarıldı.
Olay, saat 03.00 sıralarında, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi NATO Caddesi'nde meydana geldi. Şeref Soysal'ın Kurban Bayramı'nda kesmek üzere aldığı yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki boğa, bahçede ağaca bağlı olduğu ipi kopardı. Kaçmaya çalışan boğa, bahçe duvarı ile yan bina arasındaki boşluğa düştü. Soysal'ın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki duvar arasına sıkışan boğayı kurtarmak için çalışma başlattı.
İtfaiyeye ait vince halatlarla bağlanan boğa, çıkarılmaya çalışıldı. Ancak itfaiyenin vinci yetersiz kalınca, özel bir vinç kiralama firmasından yardım istendi. Gelen vince halatlarla tekrar bağlanan boğa, bulunduğu yerden çıkarılarak evin bahçesine indirildi. Boğanın arka bacaklarından birinin kırıldığı saptandı.
Şeref Soysal, "Evden büyük bir gürültü duyup dışarı çıktık. Dışarıda hayvanı aradım ama yoktu. Her yere baktım ama bulamadım. En son oradan aşağıya düştüğünü fark ettim. Önce ağabeyime, sonra da itfaiyeye haber verdim. Boğayı kurtarmanın yollarını aradık. İtfaiyeyi aradık" dedi.

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