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  4. "İple asma yöntemi sarkan yanak ve çene görüntüsü için etkili bir yöntem"

"İple asma yöntemi sarkan yanak ve çene görüntüsü için etkili bir yöntem"

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.01.2020 11:26 | Son Güncelleme

Dermatoloji Uzmanı Dr.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Sevil Güçer, iple asma işleminin hem güvenli hem çabuk sonuçlar görülebilecek, özellikle sarkan yanak ve çene görüntüsü için etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Sevil Güçer, kılçıklı ameliyat iplikleriyle kısa sürede kırışıklıkları ve sarkmaları toplayan, iple yüz germenin güvenilir bir yöntem olduğunu söyledi. Yaş aldıkça derinin temel bileşenleri olan kollajen ve elastin gençlikte bol miktarda bulunduğunu ancak yaşla birlikte azalmaya başladığını söyleyen Dr. Güçer, "Yıllar geçtikçe, cilt sarkmaya, kırışmaya, hacmini ve sıkılığını kaybetmeye başlar. Mint lift elastikiyeti kaybolmuş bölgeleri tekrardan eski pozisyonuna getirmek için kullanılır. İple asma işlemi, hem güvenli hem çabuk sonuçlar görebileceğiniz, özellikle sarkan yanak ve çene görüntüsü için etkili bir yöntemdir." şeklinde konuştu.

"Yaklaşık 3 yıla kadar dayanabilir"
Cildin altına minimal düzeyde girilen bu işlem sayesinde başarılı sonuçların alındığını ve bu sonuçların yaklaşık 3 yıla kadar dayanabildiğini belirten Uzm. Dr. Sevil Güçer, aynı zamanda hastanın işlem sonrasında sosyal hayatına dönmesinin de çok daha kısa sürdüğünü söyledi.
İple germe tekniğinin, kısa bir iyileşme sürecine sahip olduğuna vurgu yapan Güçer, bu işlemi öğle arası lifti veya hafta sonu lifti olarak da adlandırabiliriz" dedi.
Uzm. Dr. Sevil Güçer, "İple germe işleminin genellikle 30 ila 60 yaş arası, daha genç görünmek isteyen kişilere uygulanabilir. İple ameliyatsız yüz gençleştirme işlemi ile kaşları yukarı kaldırmak, yanaklara dolgun ve belirgin bir ifade vermek, çene konturunu belirgin bir hale getirmek yüzün zamanla kaybolan ovalini yeniden oluşturmak mümkündür." diyerek sözlerini noktaladı.

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