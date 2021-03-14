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İple bağladığı köpeğe istismar ederken yakalandı!

14.03.2021 15:07 | Son Güncelleme:
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İple bağladığı köpeğe istismar ederken yakalandı!

Kocaeli'de iple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunan yaşlı adam gençler tarafından yakalanarak darp edildi. Cep telefonuyla kayda alınan anlar sosyal medyada yayınlandı. Hızla yayılan videonun ardından konuya kayıtsız kalamayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, gereken yasal işlemin yapılacağını bildirdi.

Derince’de boynuna ip bağladığı sokak köpeğini götüren yaşlı kişiyi gören gençler, şüphelenerek takibe başladı. Köpeği ağaçların bulunduğu alana götüren kişi elle cinsel istismarda bulununca gençler tepki göstererek darbetti.

VALİ YARDIM İSTEĞİNE KAYITSIZ KALMADI

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile iletişime geçerek, yardım istedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, “Güvenlik birimleri tarafımdan talimatlandırılmış olup, gereken yasal işlemler ivedilikle yapılacaktır” paylaşımında bulundu.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar

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