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İple boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Katil zanlısından pişkin ifade: 'Sonra gel anlatırım!'

10.03.2021 10:53 | Son Güncelleme:
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Antalya'da 4,5 aydır kayıp olarak aranırken, bir binanın çatısında folyoya sarılı cansız bedeni bulunan Mervenur Polat'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmış, Cüneyt adındaki kişi tarafından iple boğularak öldürüldüğü belirlenmişti. Gözaltına alınan ve cinayeti 3 gün sonra itiraf eden Cüneyt adındaki katil zanlısı, gazetecilerin, 'neden öldürdün?' sorusuna, 'izin alın sonra konuşuruz, sonra gel anlatırım' dedi.

Antalya'da geçen yıl 19 Ekim'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın (20), geçen pazar günü Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında folyoya sarılı cesedi bulundu. Katil zanlısının dışarıdan anlaşılmayacak şekilde folyoyla sardığı saptanan cesedi, arkadaşı olan kuryeye verdiği tespit edildi.

İPLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mervenur Polat’ın birlikte en son görüldüğü kişi Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı. Genç kadının ölümüyle ilgili uyuşturucu madde kullanımı ve cinayet iddiaları bulunurken, olayın aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin sorgusu sürerken, Cüneyt Akyol, Mervenur Polat'ı iple boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

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'NEDEN ÖLDÜRDÜNÜZ? SORUSUNA PİŞKİN CEVAP

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bu sırada, gazetecilerin "neden öldürdünüz?" sorusuna şüphelilerden biri "sonra gel anlatırım" karşılığını verdi.

TEŞHİS EDİLMESİ İÇİN ANNEDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Tanınmaz halde bulunan Mervenur Polat'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Ölüm haberini duyan Kenan Polat ve bir yakını morga gelerek cenazenin teşhisini gerçekleştirdi. Kesin teşhis için ise Polat’ın annesi Güler Polat’tan DNA örneği alındı. Oldukça üzgün olduğu gözlenen ağabey, genç yaşta hayatını kaybeden kardeşine son görevini yerine getirdi.

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CESEDİ ABİ TEŞHİS ETTİ

Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti. Polat, dün gözyaşları içinde toprağa verildi.

CANLI YAYINDA CESEDİN YERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Mervenur Polat’ı arayan ablaları, Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın programına konuk olmuştu. Genç kızın o gün gittiği evin sahibi ve baş şüpheli C.A., Müge Anlı’yı arayarak; “O gece ben uyudum. Sabah uyandığımda Mervenur ölmüştü. Onu naylona sarıp tuttuğum kuryeye verdim. Babamın evine gönderdim. Orada çatı katında sakladım” dedi. Cinayet işlediğini kabul etmeyen C.A., Antalya Emniyeti tarafından yakalandı.

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7 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Soruşturmayı genişleten ekiplerin, bir kadın şüpheliyi gözaltına almasıyla cinayet şüpheli sayısı 7’ye yükseldi. Emniyette işlemleri tamamlanan C.A., F.T., İ.H.Ş., A.K., S.G., G. H.ve Z. U. olduğu öğrenilen kadın şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, adliyeye sevk edileceği sırada üzerilerinde çelik yelek giyilmiş olduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya

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