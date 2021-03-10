İple boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı! Katil zanlısından pişkin ifade: 'Sonra gel anlatırım!'

Antalya'da geçen yıl 19 Ekim'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın (20), geçen pazar günü Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında folyoya sarılı cesedi bulundu. Katil zanlısının dışarıdan anlaşılmayacak şekilde folyoyla sardığı saptanan cesedi, arkadaşı olan kuryeye verdiği tespit edildi.

İPLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mervenur Polat’ın birlikte en son görüldüğü kişi Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı. Genç kadının ölümüyle ilgili uyuşturucu madde kullanımı ve cinayet iddiaları bulunurken, olayın aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin sorgusu sürerken, Cüneyt Akyol, Mervenur Polat'ı iple boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

'NEDEN ÖLDÜRDÜNÜZ? SORUSUNA PİŞKİN CEVAP

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bu sırada, gazetecilerin "neden öldürdünüz?" sorusuna şüphelilerden biri "sonra gel anlatırım" karşılığını verdi.

TEŞHİS EDİLMESİ İÇİN ANNEDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Tanınmaz halde bulunan Mervenur Polat'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Ölüm haberini duyan Kenan Polat ve bir yakını morga gelerek cenazenin teşhisini gerçekleştirdi. Kesin teşhis için ise Polat’ın annesi Güler Polat’tan DNA örneği alındı. Oldukça üzgün olduğu gözlenen ağabey, genç yaşta hayatını kaybeden kardeşine son görevini yerine getirdi.