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İple kendini astı, arkadaşları kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 17:26 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, iş merkezinin bodrum katında iple kendini tavana asarak intihara kalkışan İbrahim S.

İple kendini astı, arkadaşları kurtardı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, iş merkezinin bodrum katında iple kendini tavana asarak intihara kalkışan İbrahim S. (28), durumu fark eden arkadaşları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki 8 katlı iş merkezinde bulunan iş yerinde tezgahtar olan İbrahim S., binanın bodrum katına inerek, intihara kalkıştı. İbrahim S., bodrumda iple kendini tavana astı. Durumu fark ederek bodruma koşan arkadaşları, ipi keserek İbrahim S.'yi kurtardı. İbrahim S., çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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İple kendini astı, arkadaşları kurtardı

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