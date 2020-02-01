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İpliğe bağlanarak Oltu Çayı’na düşen güvercinler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:21 | Son Güncelleme

Erzurum’un Oltu ilçesinde ipliğe dolanıp Oltu Çayı’na düşen iki güvercin duyarlı vatandaş tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Oltu ilçe merkezinde Atatürk Caddesi’ndeki köprünün başında iki yaban güvercini ipliğe dolaşmış vaziyette Oltu Çayı’na düştü.

Erzurum’un Oltu ilçesinde ipliğe dolanıp Oltu Çayı’na düşen iki güvercin duyarlı vatandaş tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Oltu ilçe merkezinde Atatürk Caddesi’ndeki köprünün başında iki yaban güvercini ipliğe dolaşmış vaziyette Oltu Çayı’na düştü. Hayvansever vatandaş Razi Pala beline halat bağlayarak sekiz metre yükseklikten aşağı inerek güvercinleri kurtardı. Güvercinlerin birisi su içerisinde boğularak ölürken diğeri ise taksi durağında karnı doyurmak isterken kaçtı. Ticari taksinin altına kaçarak sıkışan güvercini kurtarmak için bu kez taksi sanayiye götürülüp altı sökülerek güvercin kurtarıldı. Güvercin daha sonra doğal hayatına salındı.
Oltu Taksi durağındaki taksici esnaflardan Gürkan Bulut, “Sabah iki güvercin bir birine dolaştı Oltu Çayı’na düştü duyarı vatandaşlarımızdan Razi Pala beline ip halat bağladı aşağı indi birisi öldü birisini kurtardık bizde güvercini taksi durağına götürdük ısıttık karnı doyurmak için dışarı çıkardık taksinin altına girdi şuanda sanayiye getirdik. Taksinin alt muhafazasını söküyoruz güvercini çıkaralım” dedi.
Taksinin muhafazasının içerisinden çıkarılan güvercin durağa getirilerek doğal yaşamına bırakıldı.
Oltu taksi durağı esnaflarından Gencal Bulut, “Sabah iki güvercin Oltu Çayı’nın kenarına düştüler. Bunlar iple birbirine bağlanmış şekildeydi, çırpınmaları sonucu suya düştüler. Suda çırpınırken birisi boğuldu, diğerini iple aşağı asılarak çıkardık ve getirdik durağımıza durakta yem verdik özgürlüğüne bıraktık” dedi.

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