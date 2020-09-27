HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İplik balyaları arasında kaçak sigara sevkiyatı

İplik balyaları arasında kaçak sigara sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 17:36 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş polisi tarafından bir tırda yapılan aramada iplik balyaları arasına saklanmış 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

İplik balyaları arasında kaçak sigara sevkiyatı

Kahramanmaraş polisi tarafından bir tırda yapılan aramada iplik balyaları arasına saklanmış 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Ekipler, Kahramanmaraş-Adana çevre yolunda seyir halindeki 27 plakalı tıra Aksu Köprüsü girişinde operasyon düzenledi. Kilit bir uygulama ile durdurulan tırda 2 şüpheli yakalandı. Detaylı arama yapan polis ekipleri, iplik balyaları arasına gizlenmiş büyük koliler halinde değişik markalarda toplam 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçak sigaralara el konulurken, 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İplik balyaları arasında kaçak sigara sevkiyatı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı! ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı!
MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist öldürüldüMSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist öldürüldü
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
İğrenç olay kamerada! Kucağında götürüp cinsel saldırıda bulundu
İğrenç olay kamerada! Kucağında götürüp cinsel saldırıda bulundu
David Wagner'in görevine son verildi
David Wagner'in görevine son verildi
Aşka geldi! Eski kocasıyla...
Aşka geldi! Eski kocasıyla...
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan'dan misilleme!
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan'dan misilleme!
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Aliyev'den ilk açıklama
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Aliyev'den ilk açıklama
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Botoks sonrası hayatını kaybetmişti! Yeni gelişme
Botoks sonrası hayatını kaybetmişti! Yeni gelişme
Sağlık Bakanı Koca: En iyi çözüm tedbirdir
Bakan Koca: En iyi çözüm tedbirdir
MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist öldürüldü
MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist öldürüldü
Faslı çift Beyoğlu'nda dehşeti yaşadı!
Faslı çift Beyoğlu'nda dehşeti yaşadı!
Samsun'da atlarla denizde antrenman
Atlarla denizde antrenman
Escobar’ı evinde duvara gizlenmiş 18 milyon dolar bulundu
Duvara gizlenmiş 18 milyon dolar bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.