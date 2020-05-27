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İplik fabrikasında çalışan 800 kişi ve aileleri karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 14:12 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki AK-AL iplik fabrikasında, kesinleşen koronavirüs vaka sayısının, 15’i çalışan, 5’i de ailelerinden olmak üzere 20’ye yükseldiği, fabrikadaki 800 çalışan ile ailelerinin 1 Haziran tarihine kadar karantinaya alındığı bildirildi.

Zonguldak’da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri sürücülerin maske kontrol etmek için gün boyu uygulama yaptı. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Jandarma ekipleri, kontrol noktasında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sürücü ve araçlara, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinden sonra denetimler sırasında yoldan geçen tüm araçlar durduruldu.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve diğer ilgili kurum temsilcileriyle birlikte yaptıkları toplantıda bazı kararlar aldıklarını belirterek "İlçemizde faaliyet gösteren iplik fabrikasında ilk olarak 21 Mayıs’ta ortaya çıkan koronavirüs Covid-19 pozitif vaka sayısı, son alınan test sonuçlarıyla birlikte 15’i fabrika çalışanı, 5’İ de ailelerinden olmak üzere 20'ye yükselmiştir. Bu kişilerin, hastanedeki tedavileri ve 14 günlük karantina süreçleri devam ediyor" dedi.
Alaplı Kaymakamı Yılmaz, fabrikanın, ilk vakanın çıktığı 21 Mayıs’ta faaliyetine 1 Haziran tarihine kadar ara verdiğine de işaret ederek, "Aldığımız karar doğrultusunda, ön tedbir olarak iplik fabrikasında çalışan toplam 800 kişiye, aynı evi paylaştıkları veya temas ettikleri aile fertleriyle birlikte, sosyal hayatta bulaş riskini önleyici bir tedbir olarak 1 Haziran tarihine kadar ev izolasyonu uygulayacağız. Aldığımız kararı fabrika çalışanlarına ilettik ve ev izolasyonunu da başlattık. Biz de kolluk kuvvetlerimizle, ev izolasyonunun denetimini sağlayacağız. Bu tarihe kadar, fabrikadaki çalışanlarda ortaya çıkan hastalığın seyrinin de şekilleneceğini tahmin ediyoruz. Fabrikanın faaliyetine başlayacağı tarihi ise bu sürenin sonunda yeniden değerlendireceğiz. İlçe Sağlık Kurulu ekiplerimiz, bu süreç içerisinde fabrika içinde de gerekli denetimleri yapmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Bu arada, ilk Covid-19 pozitif vakasının 20 Mart’ta tespit edildiği Alaplı ilçesinde, kesinleşen pozitif vaka sayısı 88’e yükseldi.

(İHA)

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