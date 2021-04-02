İplik fabrikasında çıkan yangın, 5 saatlik çalışmada kontrol altına alındı

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iplik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 5 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangında bir itfaiye eri merdivenden düşerek yaralanırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlı bir iplik fabrikasının depo kısmında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler, yangını fark ederek ihbarda bulundu. İhbarlar Üzerine yangın yerine Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, takviye olarak da Uşak Belediyesi, Ulubey, Banaz ve Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık olarak 5 saat süren yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve titiz çalışmasıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, soğutma çalışmalarına yarın sabaha kadar devam edeceği öğrenildi. Yangında yüklü miktarda maddi zarar meydana gelirken bir itfaiye eri ise çalıştığı esnada merdivenden düştü. Merdivenden düşen Haydar Şarban’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Deponun kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

