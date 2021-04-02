HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İplik fabrikasında çıkan yangın, 5 saatlik çalışmada kontrol altına alındı

İplik fabrikasında çıkan yangın, 5 saatlik çalışmada kontrol altına alındı

02.04.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iplik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 5 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

1/

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iplik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 5 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangında bir itfaiye eri merdivenden düşerek yaralanırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlı bir iplik fabrikasının depo kısmında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler, yangını fark ederek ihbarda bulundu. İhbarlar Üzerine yangın yerine Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, takviye olarak da Uşak Belediyesi, Ulubey, Banaz ve Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık olarak 5 saat süren yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve titiz çalışmasıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, soğutma çalışmalarına yarın sabaha kadar devam edeceği öğrenildi. Yangında yüklü miktarda maddi zarar meydana gelirken bir itfaiye eri ise çalıştığı esnada merdivenden düştü. Merdivenden düşen Haydar Şarban’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Deponun kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda ettiSurvivor'da beklenmedik eleme! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde veda etti
Mahkumlara yeni haberleşme hakkı!Mahkumlara yeni haberleşme hakkı!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Son Dakika: AK Parti'den 'pul basımına' sert tepki

Son Dakika: AK Parti'den 'pul basımına' sert tepki

Mahkumlara e-posta ile haberleşme hakkı

Mahkumlara yeni haberleşme hakkı!

Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale! O anlar kamerada

Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan böyle geçti

Koronavirüs aşısı orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi açıkladı!

Aşı orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi açıkladı!

Son Dakika: Bakan Kurum duyurdu! Bodrum'da plaja mermer ve kuvars tozu döken işletmelere ceza

Görüntüler tepki çekmişti! Bakan Kurum açıkladı, ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.