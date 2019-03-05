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İplik yüklü tırda 35 bin 680 paket kaçak sigara bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 10:58 | Son Güncelleme

İplik yüklü tırda 35 bin 680 paket kaçak sigara bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda, iplik yüklü tırda 35 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E 90 otoyolu Kadirli gişeleri yakınındaki bir dinlenme tesisi girişinde oluşturulan uygulama noktasında, Gaziantep'ten İstanbul'a giden iplik yüklü tırı durdurdu.

Dedektör köpekler "Huzur" ve "Örtü"nün tepki vermesi üzerine araç, detaylı inceleme için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Araçta yapılan aramada, iplik dolu çuvallar arasında poşetler içerisine gizlenmiş 35 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tır sürücüsü S.A. (30) gözaltına alındı.

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Emniyet Jandarma kaçak sigara operasyonu Osmaniye

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