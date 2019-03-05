HABER

İplik yüklü TIR'dan 35 bin 680 paket sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, şüphe üzerine durdurulan iplik yüklü TIR'dan 35 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İplik yüklü TIR'dan 35 bin 680 paket sigara çıktı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, şüphe üzerine durdurulan iplik yüklü TIR'dan 35 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulan kaçak sigaraların sevkiyatının yapılacağı yönündeki bilgi üzerine E-90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde, şüpheli araç ve şahıslara yönelik uygulama başlattı. Denetimde 27 plakalı çekiciye bağlı iplik yüklü TIR, şüphe üzerine emniyet otoparkına çekilerek arandı. Narkotik köpeği ile yapılan incelemede, iplik çuvallarının arasına gizlenmiş yaklaşık 216 bin 387 lira değerinde 35 bin 680 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirildi. Araca el konulurken sürücü S.A. (30) gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

İplik yüklü TIR'dan 35 bin 680 paket sigara çıktıİplik yüklü TIR'dan 35 bin 680 paket sigara çıktıİplik yüklü TIR'dan 35 bin 680 paket sigara çıktıİplik yüklü TIR'dan 35 bin 680 paket sigara çıktı

PARTNER Ameliyatla kadın olan trans birey tekrar erkek oldu! İşte son hali Ameliyatla kadın olan trans birey tekrar erkek oldu! İşte son hali
Bunalıma giren şoför, 7'nci kattan ölüme atladıBunalıma giren şoför, 7'nci kattan ölüme atladı
Diyarbakır’da bir ilçe diken üstündeDiyarbakır’da bir ilçe diken üstünde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.