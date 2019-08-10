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İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:33 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı tatilini Yunanistan'da geçirmek isteyenler, Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu.

İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- KURBAN Bayramı tatilini Yunanistan'da geçirmek isteyenler, Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu.
Kurban Bayramı tatili için sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkarak Yunanistan'a gitmek isteyen tatilciler, İpsala Sınır Kapısı'nda zaman zaman 5 kilometreye varan kuyruklarda saatlerce bekledi. Yoğunluğun her geçen saat daha da arttığı İpsala Sınır Kapısı'nda devam eden inşaat nedeniyle küçük araçlar için 2, TIR'lar için de 1 peronda işlemlerin yapıldığı belirtildi. İşlemlerin çok yavaş sürdüğünü belirten tatilciler, duruma tepki gösterdi. Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu ilçede kuyrukta saatlerce bekleyenler, serinlemek için yol üzerindeki ağaçların altına oturdu. Sıranın kendilerine gelmesini bekleyen bazı vatandaşlar da araçların içinde klimaları açarak serinlemeye çalıştı.
'HİÇBİR YERDEN RAHATLIKLA ÇIKAMIYORSUNUZ'
İstanbul'dan, Yunanistan'ın Kavala şehrine gittiğini belirten Ayhan Gül, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da kuyruk var. Gurbetçiler geldiğinde de, tatililer geldiğinde de kuyruk oluşuyor. Hiçbir yerden rahatlıkla çıkamıyorsunuz. Diğer tarafta daha rahatsınız. Dünden beri devam eden bir kuyrukmuş aslında. Bayadır da buradayız" dedi.
'BAYRAM ÜSTÜ BU NORMAL'
Ülkü Bayındır ise, sınır kapısında devam eden inşaat nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlediğini ifade ederek, "Bayramda mecbur böyle sıkıntıları çekmek. Bir saattir bekliyorum. Bayram üstü bu normal. Eskiye nazaran daha hızlı. Şu an inşaat yapılıyor. Gümrüğü büyütecekler. Bitince işlemler daha çabuk olacak, daha rahatlayacak" diye konuştu.
'YAPACAK BİR ŞEY YOK, BEKLEYECEĞİZ'
Türkiye'de tatilini tamamlayarak Almanya'ya dönüşe geçen Hakan Şanlıünal ise kuyruktaki araçların bir çoğunun yerli plaka olduğunu kaydederek, "Vatandaşlarımız tatile gidiyor. Tahminimce biz de 4- 4,5 saat kuyrukta bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. Daha fazla peron açık olsaydı ya da inşaat bitseydi, daha hızlı ilerlerdik. Bizim yolculuğumuz tekrar Almanya'ya. 4 haftalık tatilimizi bitirdik. Mecburen çıkmak zorunda kaldık" dedi.

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İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğuİpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğuİpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğuİpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

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