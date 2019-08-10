HABER

İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 12:58 | Son Güncelleme

Bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler ile yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçiler Yunanistan'a çıkış için İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu

EDİRNE (AA) - Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler ile yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçiler nedeniyle Yunanistan'a çıkış için İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Yurt dışına çıkış için gelen tatilciler ile yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçiler İpsala Sınır Kapısı'nda araç kuyrukları oluşturdu.

İstanbul'dan Yunanistan'ın Kavala kentine gitmek üzere sınır kapısına gelen Ayhan Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir kuyrukta olduğunu söyledi.

Tatile giden vatandaşlardan Ülkü Bayındır da bayramda yoğunluk yaşanmasının normal olduğunu belirtti.

Eskiye göre işlemlerin artık daha hızlı yapıldığını söyleyen Bayındır, "Şu an sınır kapısında inşaat var gümrük büyütülüyor, bu sayede işlemler daha da çabuk olacak, daha da rahatlayacak." şeklinde konuştu.

Yaşadığı Almanya'ya dönen Hakan Şanlıünal da 4 saattir kuyrukta olduğunu ancak hem gurbetçi hem de tatilcilerin oluşturduğu yoğunlukta bu durumun normal olduğunu söyledi.

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
En acı bayramEn acı bayram
Ankara’da patlamamış tank mühimmatı bulunduAnkara’da patlamamış tank mühimmatı bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İpsala Keşan

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara’da patlamamış tank mühimmatı bulundu

Ankara’da patlamamış tank mühimmatı bulundu

Terör örgütü PKK'nın "şifreli haberleşme tablosu" iddianamede

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

İzmir'de baraj havzasında kalan iki mahalle taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Sahte dolar, sahte altın malzemesi... Hepsi evden çıktı

Hepsi bir evden çıktı!

Bayram namazı İzmir 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

İzmir için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı İstanbul 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

İstanbul için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.