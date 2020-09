İpsala Sınır Kapısı’nda rüşvet tarifesi! İşte dava dosyasına giren rüşvet diyalogları

Rüşvet paraları memurların evinden çıktı Aralarında yabancı uyruklu 3 tır şoförünün de olduğu 18 sanıklı davada, gümrük kapısında kurulan rüşvet organizasyonun işleyişine yer verildi. İddiaya göre, Müdür Mısırlıoğlu, kapıda çeşitli birimler kurdurdu. Vardiya sistemi çalışan memurlar, 2’şer kişilik gruplar halinde konumlandırıldı. Her birimin günlük olarak tır şoförlerinden para alması istendi. Toplanan paralar, tutuklu gümrük memuru Ahmet Çoban aracılığı ile Müdür Mısırlıoğlu’na iletildi. Dava dosyasına yansıyan bazı kayıtlarda ise bazı memurların bu işleyişe uymak ve rüşvet almak istemediklerini dile getirdi. Tır başına alınan para tutarı ise 20, 50, 100 Euro’luk banknotlar şeklinde oldu. Memurlar, evrak eksiği gerekçesi ile şoförlerden topladığı paraları evlerinde biriktirdi. Tır şoförlerinden rüşvet almakla suçlanan memurların evlerine yapılan aramada önemli delilere ulaşıldı. Sanık memur Ertuğrul Şengül’ün evinde 7 bin 915 Euro ile 300 dolar para bulundu. Bir diğer sanık memur Erol Ateş’in evinde ise 8 bin 500 Euro ele geçirildi. Savcılık söz konusu paralar için ‘rüşvet parası’ değerlendirmesinde bulundu. İddianamede, Müdür Mısırlıoğlu’nun ayrı bir yapılanmaya giderek, memurların topladığı rüşvet paralarını aldığı kaydedildi.

X Şahıs: Çorap, pijama

M. Nedim Yalın: baksana hepsi sütyen, kilot, takım oğlum ya napacağız, Bulgar’da 100 Euro alıyor Bulgar’da

X Şahıs: 100 Euro

M. Nedim Yalın: Evet Euro, çıkart 80, yes

X Şahıs: 50

M. Nedim Yalın: 50 Euro evet

X Şahıs: Finish

M. Nedim Yalın: Hadi finish evet al, bay bay

M. Nedim Yalın: Eee daha ne benim başka bir şeyim yok ki bir beklentim yok ki 3 bine taksitim çıksın gerisi beni ilgilendirmez

Emre Güngör: Çıkar, çıkar girişte çıkar

M. Nedim Yalın: O kadar abi benim fazla gözüm yok ben taksitimi ödeyim burada kaldığım (anlaşılmayan kelimeler)

Emre Güngör: Çıkar çıkar giriş haftada ölüsü 100 lira girişin haftalık. 3 bin lira dediğin 500 Euro

M. Nedim Yalın: 1 vereceğiz bir daha

Emre Güngör: 5 gün kalıyor abi haftaya, müdür gelecek 5 gün sonra 2.’yi vereceğiz, ben diyorum ki haftaya bunu verirsek 5 gün sonra vermeyiz 4 gün sonra he he he bir tanesini yemiş oluruz

M. Nedim Yalın: Olur

M. Nedim Yalın: Bende bugün 600 Euro müdürün parası çıkar diye düşünüyordum

Emre Güngör: Yok abi ne müdürü ne parası kaç para aldık dün de dün

M. Nedim Yalın: He

Emre Güngör: Dün kaç para aldık

M. Nedim Yalın: 250’şer Euro aldık