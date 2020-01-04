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  4. İpsala Sınır Kapısı’nda ticareti yasak olan 235 canlı güvercin ele geçirildi

İpsala Sınır Kapısı’nda ticareti yasak olan 235 canlı güvercin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 13:16 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Edirne’nin İpsala ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme” kapsamında ticareti yasak olan 235 canlı güvercin ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Edirne’deki İpsala Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda Yunanistan’dan gelen bir minibüs riskli bulundu.

İpsala Sınır Kapısı’nda ticareti yasak olan 235 canlı güvercin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Edirne’nin İpsala ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme” kapsamında ticareti yasak olan 235 canlı güvercin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Edirne’deki İpsala Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda Yunanistan’dan gelen bir minibüs riskli bulundu. Aracın rutin gümrük kontrolü sırasında bagajında kafesler bulunduğu dikkat çekti. Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli araçta yapılan aramada araç bagajında bulunan 13 kafes içerisinde toplamda 235 canlı güvercin yakalandı.
Operasyonda ele geçirilen güvercinler, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Sorumlular hakkında yürütülen tahkikat devam ediyor.

İpsala Sınır Kapısı’nda ticareti yasak olan 235 canlı güvercin ele geçirildi

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