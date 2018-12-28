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İpsala Sınır Kapısında yapılan operasyonda 1,5 ton esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 11:18 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda soya fasulyesi yüklü TIR'da 1,5 ton esrar ele geçirildi, 3 kişi gözlatına alındı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda soya fasulyesi yüklü TIR'da 1,5 ton esrar ele geçirildi, 3 kişi gözlatına alındı. Gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu miktarı olan esrarın piyasa değerinin 40 milyon lira olduğu belirtildi.

Soya fasulyesi yüklü aynı firmaya ait iki TIR, Türkiye'ye giriş yapmak üzere art arda İpsala Sınır Kapısı'na geldi. İlk TIR'ın işlemlerinin tamamlanması ardından sürücüsü Arnavut uyruklu olan ikinci TIR, Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat ve saha çalışmaları sonucu X-ray taramasına sevk edildi. Kontrolde şüpheli yoğunluk farkları görülen TIR'da fiziki arama yapılmasına karar verildi. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı detaylı aramada, soya fasulyesi çuvallarının arasına gizlenmiş yasal yükle aynı fiziki özelliklere sahip, her biri 10 kilogramlık 152 çuval içerisinde 1 ton 524 kilogram esrar ele geçirildi.
40 MİLYON LİRA DEĞERİNDE
Operasyonda el konulan esrarın, Ticaret Bakanlığınca tek seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu olduğu belirtildi. Ele geçirilen esrarın yaklaşık değerinin 40 milyon lira olduğu belirtildi. Yapılan araştırmada, ilk TIR'ın tamamen yasal yükle öncü araç olarak sınır kapısına gönderildiği, bunun işlemlerinin beklemeden sorunsuzca tamamlanması üzerine esrar yüklü ikinci TIR'ın arkadan gönderildiği anlaşıldı.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Savcılık talimatı ile uyuşturucu kaçakçılığını gerçekleştiren şebekenin İstanbul ve yurtdışındaki diğer bağlantılarının tespit edilmesi amacıyla kontrollü teslimat kararı alındı. Diğer kolluk birimlerinin de katkısıyla gizlilik kararıyla yürütülen soruşturma Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezi’nden de takip edildi. Olayla ilgili TIR şoförü ve şebekenin İstanbul’daki elemanları da dahil toplam 3 kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü

-Operasyondan genel ve detaylar

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)

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