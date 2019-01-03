İpsala'da erkek cesedi bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenikarpuzlu köyü yakınlarında arazide ceset gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üzerinde kimlik bulamadı.

Yurt dışına gitmeye çalışan bir düzensiz göçmene ait olabileceği değerlendirilen ceset, incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

- Geçen yıl sınır köyünde 4 ceset bulunmuştu

Edirne’de geçen yıl aralık ayında farklı sınır köylerinde 4 düzensiz göçmenin cesedi bulunmuş, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü kentte ölümlerin donma sonucu gerçekleştiği belirlenmişti.

