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  4. İpsala'da TIR'da 177 kilo esrar ele geçirildi

İpsala'da TIR'da 177 kilo esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giren TIR'ın dorsesindeki tahta çıtaların içinde 177 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giren TIR'ın dorsesindeki tahta çıtaların içinde 177 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Yunanistan'dan gelen yabancı plakalı TIR riskli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi. A4 kağıdı cinsi eşya yüklü olduğu belirtilen TIR'da yapılan taramada şüpheli yoğunluğa rastlandı. TIR, detaylı kontroller için arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin tepki verdiği dorsedeki 64 adet tahta çıta yerinden söküldü. Yapılan incelemede, çıtaların içlerinin oyularak gizli bölmelerin oluşturulduğu, bu bölmelerin içine her çıtada 5'er paket olmak üzere toplam 320 paket yerleştirildiği tespit edildi. Paketlerde bulunan maddenin esrar olduğu saptandı. Ele geçirilen 177 kilo esrarın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon 600 bin lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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