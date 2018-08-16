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GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 23:45 | Son Güncelleme

"Çin'de kokpit camı kopan uçak acil iniş yaptı" başlıklı haberimiz sehven yayımlandığı için iptal edilmiştir. Saygılarımızla, AA

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Anahtar Kelimeler:
acil iniş çin Yolcu Uçağı

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