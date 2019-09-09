"K\u0131br\u0131s T\u00fcrk K\u0131z\u0131lay\u0131 Dostlar\u0131 Grubu Girne'de bulu\u015facak" ba\u015fl\u0131kl\u0131 haberimiz kayna\u011f\u0131ndan iptal edilmi\u015ftir. \nSayg\u0131lar\u0131m\u0131zla \nAAPARTNERU\u00e7ak tuvaletinde rezalet! \u00dcnl\u00fc sporcu b\u00f6yle yakalad\u0131\u0130stiklal Caddesi'ndeki deh\u015fette "izinli \u00e7\u0131kmay\u0131" hukuk\u00e7ular yorumlad\u0131\u0130BB'de hizmet ara\u00e7lar\u0131 ve i\u015ften \u00e7\u0131karmalar ara\u015ft\u0131r\u0131lacak
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