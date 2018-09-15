İptal edilen ihale 27 Eylül'de yapılacak, tahmin edilen bedel 702 milyona yükseldi

Gökhan ARTAN/ İSTANBUL, (DHA) - 29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na yapılacak olan 150 bagajlı otobüsle taşımacılık ihalenin iptal edilmesi sonrası yeni ihale 27 Eylül'de yapılacak. 4 Eylül'de yapılan ihalede tahmin edilen bedel 468 milyonken yeni ihalede tahmin edilen bedel 702 milyon TL'ye çıkarıldı.
İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yapılacak olan bagajlı lüks taşımacılık ihalesini 4 Eylül'de Altur
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü
Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım
Muhabir canlı yayında fena rezil oldu!
Evde beslediği kedisinden bulaştı! Ölümcül...
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum