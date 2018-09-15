İptal edilen ihale 27 Eylül'de yapılacak, tahmin edilen bedel 702 milyona yükseldi

Gökhan ARTAN/ İSTANBUL, (DHA) - 29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na yapılacak olan 150 bagajlı otobüsle taşımacılık ihalenin iptal edilmesi sonrası yeni ihale 27 Eylül'de yapılacak. 4 Eylül'de yapılan ihalede tahmin edilen bedel 468 milyonken yeni ihalede tahmin edilen bedel 702 milyon TL'ye çıkarıldı.

İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yapılacak olan bagajlı lüks taşımacılık ihalesini 4 Eylül'de Altur

