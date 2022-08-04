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İptal edilen KPSS sonrası CHP'den flaş açıklama: 'Yakın zamandaki tüm sınavlar...'

04.08.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gündemine oturan KPSS sınavı, aynı soru iddialarının araştırılması sonrası iptal edildi. Konuya ilişkin muhalefetten açıklamalar gelirken, CHP'li Engin Özkoç, flaş bir çıkış yaptı. ÖSYM içerisindeki tüm sorumluların cezalandırılması gerektiğini savunan Özkoç, "Sadece KPSS değil, yakın zamanda yapılan tüm sınavlar yeniden araştırılmalı ve şaibe olup olmadığı ortaya çıkartılmalıdır" dedi.

İptal edilen KPSS sonrası CHP'den flaş açıklama: 'Yakın zamandaki tüm sınavlar...'

Geçtiğimiz pazar günü yapılan ve aynı soru iddiaları sonrası Türkiye'nin gündemine oturan KPSS sınavıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ÖSYM başkanının görevden alınmasıyla devam eden süreçte, yapılan araştırmalar sonrası bugün KPSS'nin iptal edildiği duyuruldu.

Sıcak gelişme sonrası CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sadece KPSS'nin değil tüm sınavların araştırılması gerektiğini belirtti...

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"YAKIN ZAMANDAKİ TÜM SINAVLAR ARAŞTIRILMALI"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. KPSS hakkındaki iddiaların namuslu ve dürüst bir şekilde araştırılmasını istediklerini aktaran Özkoç, "ÖSYM içerisinde bir şebeke var mı? Bu araştırmalıdır, bunu bilmek istiyoruz. ÖSYM içerisindeki sorumlular bir an önce tespit edilmeli ve bu emek hırsızları şiddetli bir şekilde cezalandırılmalıdır. Sadece KPSS değil, yakın zamanda yapılan tüm sınavlar yeniden araştırılmalı ve şaibe olup olmadığı ortaya çıkartılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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TÜİK'İN ENFLASYON AÇIKLAMASI

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine değinen Özkoç,"Temmuzun zam şampiyonları listesinde ilk sırada ilaçlar geliyor. İnsanlar kendi sağlıklarıyla ilgili tedbir alırken bile büyük bir sıkıntı içerisine düşüyorlar. TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla bile tüketici enflasyonu, en yüksek seviyede. Milletimiz bugün hayat pahalılığı altında inim inim inliyorsa bunun tek bir sorumlusu var, Recep Tayyip Erdoğan. Verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmedi" diye konuştu.

KYK BORÇLAR...

Asgari ücretin yükseltilmesi, KYK borçlarının faizlerinin kaldırılmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin büyük katkısı olduğunu ifade eden Özkoç, "Biz iktidara gelmeden söylediklerimizle iktidara yön veren bir muhalefetiz, iktidara geldiğimizde amacımız en kısa zamanda Türkiye'yi layık olduğu itibarlı ülkeler seviyesine çıkarmaktır" değerlendirmesini yaptı. (DHA)

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