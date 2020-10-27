İptal edilen NAVTEX'lerle ilgili MSB'den açıklama

MSB Sözcüsü Deniz Yarbay Şebnem Aktop, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zaman Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri kapsamında, karşılıklı iyi niyet ve saygı içinde diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğunu bildirdi. NAVTEX mesajlarının seyir tehlikelerinin denizcilere ulaştırılmasını sağlayan küresel bir seyir emniyet hizmeti olduğunu hatırlatan Aktop, "Ege ve Doğu Akdeniz’de de icra edilecek eğitim, tatbikat veya her türlü faaliyet bu mesajlar aracılığı ile denizcilere önceden bildirilmektedir" dedi.

'İKİ NAVTEX İPTAL EDİLDİ'

Sözcü Aktop, Türkiye ve Yunanistan arasında 1988 yılında imzalanan Atina Mutabakat Muhtırası'nda, Ege Denizi’nde tarafların birbirlerinin milli ve dini günleri ile 15 Haziran-15 Eylül'deki turizm sezonunda tatbikat yapılmaması hususunun yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak Yunanistan tarafından, 29 Eylül’de, Ege Denizinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da kapsayan günlerde bir atış eğitimi icra edileceği NAVTEX ile duyurulmuştur. Tarafımızdan ise mütekabiliyet kapsamında, 8 Ekim tarihinde, Yunanistan’ın resmi bayramı olan 28 Ekim tarihini de kapsayan günlerde atış eğitimi icra edileceği NAVTEX ile duyurulmuştur. 22-23 Ekim tarihlerinde, NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar; Türkiye’nin yapıcı tavrının bir göstergesi olarak Türkiye’nin 28 Ekim, Yunanistan’ın 29 Ekim’i kapsayacak şekilde ilan ettikleri NAVTEX'leri iptal etmesini teklif etmiştir. Yapılan koordineler sonucunda milli günlere denk gelen iki NAVTEX iptal edilmiştir. Ayrıca Türkiye, iyi niyet göstergesi olarak Antalya bölgesinde daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin ilan ettiği NAVTEX'i de bir defaya mahsus iptal etmiştir."