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  4. İPTAL - "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 'sözleşmeli personel' açıklaması" başlıklı haberimizi kaynağından iptal ederek aşağıdaki haberi yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan "sözleşmeli personel" açı

İPTAL - "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 'sözleşmeli personel' açıklaması" başlıklı haberimizi kaynağından iptal ederek aşağıdaki haberi yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan "sözleşmeli personel" açı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.12.2019 20:59 | Son Güncelleme

"Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerimizin sözleşmeli personel yapısına dair maddeler içeren ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sayesinde, çok uzun yıllardır devam eden sorunlara çözüm getirdik"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerimizin sözleşmeli personel yapısına dair maddeler içeren ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sayesinde, çok uzun yıllardır devam eden sorunlara çözüm getirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dolayısıyla açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgi ve destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ve ilgili kurumlarda görev alan sanatçılara ve teknik personele yönelik, çalışma şart ve standartlardaki mevcut sorunların çözümü noktasında önemli kararların hayata geçirildiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerimizin sözleşmeli personel yapısına dair maddeler içeren ve bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sayesinde, çok uzun yıllardır devam eden sorunlara çözüm getirdik. Kararnamedeki ilgili maddeler ile sanatçılarımızın ve teknik personelimizin mevcut sorunları giderilmiş, özlük haklarında ciddi iyileştirmeler sağlanmıştır. Yine statülerine dair getirilen yeni düzenlemeler ile tüm bu kazanımlar devletimizin güvencesi altına alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ülkemize, sanatçılarımıza ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum."

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açıklama kararname Kültür ve Turizm Bakanlığı

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