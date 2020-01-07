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  4. İPTAL - "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü" başlıklı haberimizi iptal ederek aşağıdaki haberi yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

İPTAL - "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü" başlıklı haberimizi iptal ederek aşağıdaki haberi yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 18:12 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları için check-in işlemlerine başlandı

İSTANBUL (AA) - Özel bir havayoluna ait uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşlarında check-in işlemlerine başlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı, 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıktı.

Uçaktaki 164 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından pistin açılması ve seferlerin devam etmesi için çalışmalar sürüyor.

Havalimanında da ara verilen check-in işlemlerine iç hatta yeniden başlandığı, yolcuların kontuarlarda bilet işlemlerini gerçekleştirdiği bildirildi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı

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