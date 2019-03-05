HABER

İPTAL "Suud trollerin yeni hedefi Süleyman Soylu" başlıklı haberimizi iptal ederek aşağıdaki haberi yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:49 | Son Güncelleme

Suud trollerin yeni hedefi Süleyman Soylu - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Eyüpsultan'da terör örgütlerini hedef alan konuşması, Suud troller tarafından sosyal medyada, Arapça alt yazıyla "İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'yi eleştiren herkesi ve turistleri tehdit ediyor" başlığıyla servis edildi - Suud troller tarafından çarpıtılan konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece FETÖ değil, PKK konusunda da büyük operasyonlar yapıyoruz. Eskidendi o. Haydi bakalım, dış ülkelerdeki PKK'lılar Türkiye'ye gelsin, havalimanında yakalıyoruz onları artık. Öyle hiçbir şeyden haberi olmayan Türkiye değil. Orada söyleyeceksin, gelip burada Antalya'da tatil yapacaksın... Eskidendi o işler, eskidendi" ifadelerini kullanmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Eyüpsultan'da terör örgütlerini hedef alan konuşması, Suud troller tarafından sosyal medyada, Arapça alt yazıyla "İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'yi eleştiren herkesi ve turistleri tehdit ediyor." başlığıyla servis edildi.

Kaşıkçı cinayetini Türkiye'ye mal etmeye çalışan Suud trollerin yeni hedefi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

Sosyal medya hesaplarında Soylu aleyhine paylaşımlarda bulunan Suud troller, Bakanın İstanbul Eyüpsultan'da FETÖ'cü ve PKK'lıları hedef aldığı konuşmasını, Arap halkına yönelik yapmış gibi göstermeye çalıştı.

Soylu'nun konuşması, "İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'yi eleştiren herkesi ve turistleri tehdit ediyor." başlığıyla sosyal medyadan Arapça servis edildi.

Paylaşımlarda Bakan Soylu'nun Eyüpsultan'da 26 Şubat'ta yaptığı konuşmanın görüntülerinin altına, çarpıtılarak Soylu'ya ait olmayan, "Bu işin böyle sonlandığını düşünmeyin. Türkiye'ye dışarıda karşı çıkanlar, sonrasında da Akdeniz şehirlerinde ve Antalya'da tatil planı yapanlar, havalimanlarında polislerin aleyhlerinde hazırladığı dosya yığınıyla tutuklanacaklar. İnanıyorum ki sonrasında bize dünyada düşmanlık yapan kalmayacaktır. Aslında, şu anda da bize düşmanlık edebilen yok. Bunu böyle bilin." ifadeleri Arapça yazıldı.

- FETÖ'cü ve PKK'lıları hedef almıştı

Oysa Bakan Soylu, söz konusu konuşmasında, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesini anlatıp büyük devletlerin büyük sıkıntılara göğüs gerdiğini belirterek, şunları kaydetmişti:

"Allah razı olsun, Dışişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, İstihbarat Teşkilatımız, bu dördümüz, dışarıda da büyük operasyonlar yapıyoruz. Sadece FETÖ değil, PKK konusunda da büyük operasyonlar yapıyoruz. Eskidendi o. Haydi bakalım, dış ülkelerdeki PKK'lılar Türkiye'ye gelsin, havalimanında yakalıyoruz onları artık. Öyle hiçbir şeyden haberi olmayan Türkiye değil. Orada söyleyeceksin, gelip burada, Antalya'da tatil yapacaksın... Eskidendi o işler, eskidendi. Bu milletin birliğine kastedeceksin, eskiden... Arkadaşlar seri seri dosyalar hazırlıyorlar, o dışarıda Türkiye düşmanlığını yapanlar için.

Dünya kime kalır bilmiyorum artık ama Türkiye artık küçük bir ülke değildir. Bu kadar açık ve nettir. PKK, yeniden umut bulmak için çaba sarfedecektir. Her terör örgütü böyledir. İllettir terör örgütleri. Ama biz onlara fırsat vermeyeceğiz Allah'ın izniyle."

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Bilecik’te yaşanan toprak kayması mezarlara zarar verdiBilecik’te yaşanan toprak kayması mezarlara zarar verdi
Köpeği otomobilin arkasına bağlayıp, kilometrelerce sürükledilerKöpeği otomobilin arkasına bağlayıp, kilometrelerce sürüklediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

'Savaş çıksa en fazla 10 gün dayanabiliriz'

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da cinsel istismar iddiası

Mide bulandıran olay! Henüz 15 yaşında

Bakan Akar: KKTC, orada hak sahibidir

Bakan Akar: KKTC, orada hak sahibidir

Kırmızı bültenle aranan şüpheli, Yunanistan'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı!

Kazada yol ortasında can pazarı: 2'si ağır 8 yaralı

Yol ortasında can pazarı! Korkunç kaza

Komşusunun üzerine düştüğü Zeynep bebek, son yolculuğuna uğurlandı

Bu acıya yürek dayanmaz!

Bab'da bomba yüklü motosiklet patladı: 8 sivil yaralandı

Türkiye-Suriye sınırında patlama! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.