İQOO 7, 2021 Red Dot Ürün Tasarımı Ödülü’nü kazandı

İQOO ekibi 7’yi uzun oyun seanslarına dayanacak ve kazara düşmelerden kurtulacak şekilde tasarlamış. Orta çerçeve, yağların neden olduğu korozyona ve kullanıcının ellerindeki terlemeye direnen dayanıklı deniz tipi alüminyumdan yapılmış. Arkadaki buzlu AG cam da parmak izine dayanıklı. İQOO 7 ilk olarak ocak ayında Çin’de piyasaya sürüldü ve henüz uluslararası pazarlara açılmadı. Ancak marka, yakında “dünyanın diğer bölgelerindeki tüketicilere daha yerelleştirilmiş bir ürün grubu” sunacağını açıkladı.

Akıllı telefonun Hindistan’a 26 Nisan’da (BMW markasıyla birlikte) geleceği ve fiyatının 40.000 INR (530 dolar/440 euro) civarında olacağı duyuruldu.

IQOO 7'NİN ÖZELLİKLERİNİ HATIRLAYALIM

Delikli çentik tasarımındaki telefon; 6.62 inç büyüklüğünde, HDR 10+ desteğine, 120 Hz tazeleme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekranla geliyor. IQOO 7'nin özellikleri arasında en öne çıkan nokta ise donanım oldu. Cihaz, Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alıyor. 8 GB ve 12 GB LPDDR5 RAM seçeneği ile gelen telefon, 128 GB ve 256 GB depolama kapasitesi opsiyonlarına sahip. Cihazın arka tarafında ise üçlü bir kamera kurulumu yer alıyor. OIS destekli 48 Megapiksel ana kameraya; 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 13 Megapiksel telefoto lens eşlik ediyor.

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