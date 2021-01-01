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iQOO 7 için tanıtım tarihi açıklandı

01.01.2021 10:52 | Son Güncelleme:
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iQOO 7 için tanıtım tarihi açıklandı

2020 yılının son gününde Vivo’dan muhteşem bir haber geldi. Çinli teknoloji üreticisi 11 Ocak 2021 tarihinde iQOO 7 amiral gemisi modelini tanıtacağını resmi olarak açıkladı. Peki, bu telefon özellikleri ile Android tutkunlarına ne sunacak?

Telefonda LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama desteğinin yer alacağı geçtiğimiz haftalarda doğrulanmıştı. V2049A model numaralı AnTuTu testi sayesinde telefonda, Android 11, (2400 × 1080) FHD + 120Hz yenileme hızı ekranı, 12GB RAM, 256GB depolama ve Snapdragon 888 yonga setinin yer alacağı ortaya çıkmıştı. Muhtemelen Vivo bu özellikleri yeni amiral gemisi modelinde yer verecek.

Digital Chat Station tarafından sızdırılan render, telefonun tüm tasarım hatlarını gözler önüne seriyor. iQOO, Qualcomm Snapdragon 888 yonga setine sahip yeni bir akıllı telefonu zaten onaylamıştı. Bu nedenle iQOO7 serisinde Snapdragon 888 yonga setinin kullanılacağını söyleyebiliriz.

iQOO telefonu kısa süre önce 120W hızlı şarjı gösteren 3C sertifikası aldı. Ancak 120W hızlı şarj sadece iQOO7 Pro modelinde kullanılabilir. Telefonun, Android 11’in üstünde vivo’nun en son OriginOS’una sahip olduğu söyleniyor.

Ayrıca IQOO 5’teki 50MP Samsung GN1 sensörünün farklı bir sensörle değiştirileceği de iddialar arasında yer alıyor. IQOO7 serisinin Ocak ayı ortalarında tanıtılması bekleniyor.

Fiyat konusunda vivo’nun yeni uygun bir fiyat politikası izleyeceğini düşünüyoruz. Türkiye pazarına da girmesini beklediğimiz bu model bakalım 2021’de nasıl bir performans sergileyecek?

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