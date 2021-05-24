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iQOO Neo 5 Life Geekbench listesinde

24.05.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iQOO Neo 5 Life için geri sayım başladı. Ancak resmi duyurudan önce cihaz hakkında daha fazla bilgi ediniyoruz.

iQOO Neo 5 Life Geekbench listesinde

Karşılaştırma listesi V2118A model numarasını doğruluyor ve bize Snapdragon 870’in normal iQOO Neo 5’teki gibi bir kez daha bu cihazda da karşımıza çıkacağını gösteriyor.

İŞTE SONUÇLAR

Testteki cihaz 8GB RAM’e sahip ve 1.021 puanlık tek çekirdekli performans elde etti. Çok çekirdekli testte ise 3.427 puan elde etti. Cihaz, muhtemelen OriginOS arayüzü ile Android 11 işletim sistemine sahip olacak. Önceki söylentilere dayanarak Neo5 Life, FHD+ çözünürlüğe sahip 6.57 inç IPS LCD ve 44W şarjlı 4.500 mAh pil ile gelecek. Telefon ayrıca ekran yerine yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olacak.

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İQOO Neo 5’in Life sürümü açıkça daha uygun fiyatlı bir model olacak. Bu telefon bir Snapdragon 870 yonga seti ile güçlendirilecek, ancak parmak izi sensörü yan tarafta olduğu için muhtemelen önünde bir LCD olacak. Cihazın paneli Full HD+ çözünürlükle gelecek. Batarya, 4.500 mAh kapasiteyle listelendi, ancak yalnızca 44W şarj söz konusu.

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Vivo iQOO Neo5 Life 24 Mayıs’ta (bugün) tanıtılacak ve ilk satışın lansmandan tam olarak bir hafta sonra, 1 Haziran’da gerçekleşmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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