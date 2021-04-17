iQOO sıvı soğutma teknolojisi ile gelecek

Vivo-sub markası, iQoo 7 serisinin 26 Nisan’da Hindistan’da tanıtılacağını doğruladı. Seri, ilk olarak Ocak ayında Çin’de piyasaya sürüldü ve normal bir iQoo 7’nin yanı sıra BMW M Motorsport ile ortak tasarlanmış bir Legend sürümü ile geldi. iQoo 7, Qualcomm Snapdragon 888 SoC tarafından desteklenmekte. Yüksek yenileme hızı ekranı, üçlü arka kamera kurulumu ve hızlı şarj desteği gibi etkileyici özelliklerle birlikte geliyor.

Bugün ise cihazın soğutma sistemiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İQOO 7’deki bu plaka, ısının telefonun dışına doğru yayılması için 6.000 mm2 yüzey alanına sahip. Bu plaka, 14 ° C’ye kadar daha düşük çalışma sıcaklıkları ve 4 ° C’ye kadar daha düşük dış yüzey sıcaklığı elde etmek için bir magnezyum alaşımlı çekirdek, iletkenlik jeli ve buhar odası ile birlikte kullanılıyor.

Bu arada, iQOO7 Legend, 4.096 m2 yüzey alanına sahip bir Buhar Odası da kullanıyor. Cihaz, ısıyı hızla taşıyacak ve dağıtacak dahili “kılcal yapı + güç pompası” ile birleştirilmiştir. İQOO7 ve 7 Legend, 26 Nisan’da Amazon Hindistan için duyurulacak. 7, Snapdragon 870 yonga seti alırken, 7 Legend’in ise Snapdragon 888 ile geleceği onaylandı.

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